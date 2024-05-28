Каррено-Буста провел и проиграл первый матч за 7 месяцев

Теги Ролан Гаррос ATP Пабло Каррено-Буста Мариано Навоне Теннис

32-летний Пабло Каррено-Буста вернулся в тур после 7-месячного перерыва из-за травмы локтя. В первом круге «Ролан Гаррос» он уступил Мариано Навоне – 7:5, 1:6, 3:6, 0:6.

В октября 2023-го испанец вернулся к соревнованиям после восьми месяцев перерыва и отыграл три матча на «Челленджерах», но затем снова перестал выступать. В ноябре он перенес операцию.

Сейчас Каррено-Буста занимает 1049-ю строчку. На «Ролан Гаррос» он заявился по защищенному рейтингу.

Для Навоне это первая в карьере победа в основе «Большого шлема». Теперь он сыграет с Томашем Махачем.

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