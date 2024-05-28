Ролан Гаррос: Ига Швентек – Наоми Осака прямая трансляция матча 29.05.2024

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Трехкратная победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швентек в матче второго круга встретится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Матч состоится 29 мая, начало не ранее 17:15 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Ига Швентек начала четвертый поход за Кубком Сюзанн Ленглен, который с 2020 года она не отдает никому. Полька доминирует в женском одиночном разряде на грунтовых турнирах. У нее могут быть какие угодно неудачи на харде или траве, но как только начинается сезон на грунте, они набирает столько очков, что обеспечивает себе первое место в рейтинге. Накануне Ролан Гаррос Ига приняла участие в трех грунтовых турнирах. Выиграла в Мадриде и Риме, причем дважды встречалась в финалах с Ариной Соболенко. Последнее поражение Швентек нанесла Елена Рыбакина в Штутгарте в матче третьего круга. Таким образом перед Roland Garros Швентек из 15 матчей на грунте проиграла всего один. В матче первого круга она встречалась с француженкой Леолией Жанжан и отдала сопернице только три гейма. Впереди более искушенная теннисистка Наоми Осака.

Швентек – Осака прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Японка по числу титулов на турнирах Большого шлема нисколько не отстает от Швентек. У нее также четыре победы, по две на Australian Open и Открытом чемпионате США. В 2019 и 2020 годах она доминировала в женском теннисе и поднималась на верхнюю ступень рейтинга. Наоми прочили большое будущее, но неожиданно в 2022 году она приняла решение родить ребенка. Весь прошлый сезон Осака в связи с этим пропустила и начала выступать только на Открытом чемпионате Австралии, где проиграла в первом же круге Каролин Гарсии. Пока возвращение дается тяжело. Лишь на турнирах в Китае и в Риме Осака в этом сезоне смогла выиграть по три матча, но до былых кондиций спортсменке далеко. К тому же грунт далеко не самое любимое покрытие японки. На Ролан Гаррос она никогда ранее не проходила третий круг. Против первой ракетки мира шансов у нее практически нет.

Теннисистки встречались дважды. Первый матч состоялся в 2019 году, когда Наоми была на пике и в двух сетах выиграла в Торонто. В 2022 году Ига взяла реванш и выиграла в Майами тоже в двух сетах, причем в одном с «баранкой». Букмекеры полностью на стороне польки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,02, успех японки оценивается коэффициентом 14,53.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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