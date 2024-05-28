Де Йонг – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Во втором круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся Йеспер де Йонг из Нидерландов и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Матч состоится 29 мая на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 14:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Разница в классе колоссальная, да и в опыте тоже, несмотря на то что де Йонг старше своего соперника. Тут вопрос только в том, сколько геймов Карлос позволит выигграть Йесперу. Де Йонг спортсмен старательный и неплохо выступает на грунте, но коэффициенты букмекеров говорят сами за себя. На победу Алькараса Winline предлагает коэффициент 1,01, на победу де Йонга — 38,77. Лучше в такой ситуации обращать внимание на тотал меньше по геймам 27,5 или фору.

Личные встречи

Теннисисты никогда друг с другом не играли, но интересно, что оба на этом турнире встретились с американцем Джей-Джей Вульфом. Сначала де Йонг выиграл у него в квалификации, а затем Алькарас в основной сетке как у лакилузера.

Ролан Гаррос: Йеспер де Йонг – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 29.05.2024

Йеспер де Йонг

Теннисисту 23 года, в мировом рейтинге он на 176-й позиции. Высшее достижение в карьере победа на челленджере в Санкт-Петербурге в 2021 году. Дебют на турнире АТР состоялся в 2022 году. В 2023 году достиг наивысшей для себя позиции в АТР Tour — 135-й. На турнирах Большого шлема относительные успехи пришли в нынешнем сезоне. На Australian Open он сходу дошел до второго раунда и сейчас повторил то достижение.

Карлос Алькарас

Испанец уверенно провел концовку 2022 года и первую половину 2023 года. Тогда он вел борьбу с Новаком Джоковичем не только в рейтинге, но и на мэйджорах. В частности, на Уимблдоне выиграл как раз Карлос. Но затем наступил спад. Мешали травмы, затем психологическая неуверенность. С нынешнем сезоне у Алькараса всего одна победа, но на мастерсе в Индиан-Уэллсе. Может, она станет отправной точкой к новым достижениям.

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