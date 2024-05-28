Сквайр – Оже-Альяссим прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Теннисист из Германии Анри Сквайр во втором круге Открытого чемпионата Франции встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок состоится 29 мая на шестом корте, начало не ранее 14:00 по московскому времени.

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Прогноз

Анри Сквайр дебютант турниров Большого шлема и сходу смог выйти во второй круг, но совладать с соперником уровня Оже-Альяссима ему вряд ли удастся. У теннисистов слишком большая разница в опыте и классе, к тому же канадец набрал отличную форму. Все это подтверждают и коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу канадца коэффициент 1,07, на победу Сквайра — 8,71.

Личные встречи

Анри Сквайр еще не всегда попадает в основные сетки турниров АТР, поэтому с соперниками такого уровня пока не встречался.

Ролан Гаррос: Анри Сквайр – Феликс Оже-Альяссим прямая трансляция матча 29.05.2024

Анри Сквайр

Для современного тенниса Сквайр достаточно поздно начал выступать в профессионалах. Сейчас ему 23 года, а дебют состоялся в 2022 году. В ту пору гораздо более юный Карлос Алькарас уже выиграл первый турнир Большого шлема. Анри находится в начале третьей сотне мирового рейтинга, по благодаря победе над Максом Перселлом в первом круге уже точно окажется во второй. Многие отмечают у немца хорошую подачу и игру на задней линии.

Феликс Оже-Альяссим

Сложно чем-то объяснить неудачные выступления канадца в прошлом сезоне. Будучи в 2022 году шестой ракеткой мира он скатился в конец третьего десятка, но постепенно начинает подниматься выше. Недавно он играл в финале мастерса а столице Испании. Если продолжит также выступать на Roland Garros, то вполне вновь может оказаться в двадцатке сильнейших. В первом круге Оже-Альяссим уверенно в трех сетах выиграл у японца Йошихито Нишиоки.

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