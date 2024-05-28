Швентек – Осака прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира и трехкратная чемпионка Открытого чемпионата Франции во втором круге турнира встретится с японкой Наоми Осакой. Один из центральных поединков игрового дня пройдет 29 мая на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 17:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

С одной стороны, мы станем свидетелями матча четырехкратных победительниц турниров Большого шлема. С другой, успехи Наоми Осаки остались в 2018-2021 годах, а Ига Швентек находится на пике карьеры, к тому же на грунте она выступает гораздо сильнее своей соперницы. Букмекеры на сомневаются в победе польки. Winline предлагает коэффициент 1,02, на выигрыш японки коэффициент 14,53.

Личные встречи

Соперницы встречались дважды и оба раза на харде. В 2019 году Осака выиграла в Торонто, а в 2022 году Швентек взяла реванш Майами, причем один сет выиграла под ноль.

08.08.2019. Наоми Осака 2 : 0 Ига Швентек

02.04.2022. Ига Швентек 2 : 0 Наоми Осака

Ролан Гаррос: Ига Швентек – Наоми Осака прямая трансляция матча 29.05.2024

Ига Швентек

Ига не проигрывает на Ролан Гароос начиная с 2020 года, да и вообще на грунтовых покрытиях она ни разу за последние годы не проиграла более двух матчей за сезон. Швентек отлично подготовилась к Ролан Гаррос и выиграла титулы в Мадриде и Риме. В первом круге полька не оставила шансов хозяйке корта Леолии Жанжан, которая смогла взять у первой ракетки мира всего три гейма.

Наоми Осака

Осака по два раза выигрывала Australian Open и US Open. Специалисты в один голос прочили ей большое будущее, но в 2022 году она решила родить ребенка и прошлый сезон полностью пропустила. Нынешний сезон пока для нее складывается не лучшим образом, и пока неизвестно, сможет ли она вернуть прежние кондиции. К тому же игра на грунте не ее конек. В первом круге она не без труда в трех сетах одолела итальянку Лючию Бронцетти, но против Иги Швентек на этом покрытии у японки практически нет шансов.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024