Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Алькарас, Швентек и Синнер проведут матчи на центральном корте, Рублев сыграет третьим запуском, Котов и Вавринка – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 29 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
- София Кенин – Каролин Гарсия (21);
- Йеспер Де Йонг (Q) – Карлос Алькарас (3);
- Ига Швентек (1) – Наоми Осака;
- (не раньше 21:15) Ришар Гаске – Янник Синнер (2).
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас (9);
- Камила Осорио – Онс Жабер (8);
- Андрей Рублев (6) – Педро Мартинес;
- Коко Гауфф (3) – Тамара Зиданшек.
Павел Котов поборется со Стэном Вавринкой последним запуском на Корте №14.
Людмила Самсонова (17) и Аманда Анисимова сыграют последним запуском на Корте №7.
Анастасия Потапова встретится с Викторией Голубич вторым запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.