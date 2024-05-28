Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Алькарас, Швентек и Синнер проведут матчи на центральном корте, Рублев сыграет третьим запуском, Котов и Вавринка – последним

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 29 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Павел Котов поборется со Стэном Вавринкой последним запуском на Корте №14.

Людмила Самсонова (17) и Аманда Анисимова сыграют последним запуском на Корте №7.

Анастасия Потапова встретится с Викторией Голубич вторым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.