Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Алькарас, Швентек и Синнер проведут матчи на центральном корте, Рублев сыграет третьим запуском, Котов и Вавринка – последним

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Стэн Вавринка Онс Жабер Андрей Рублев Наоми Осака Анастасия Потапова Стефанос Циципас Аманда Анисимова Коко Гауфф Ига Швентек Карлос Алькарас Янник Синнер Людмила Самсонова Павел Котов Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 29 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Павел Котов поборется со Стэном Вавринкой последним запуском на Корте №14.

Людмила Самсонова (17) и Аманда Анисимова сыграют последним запуском на Корте №7.

Анастасия Потапова встретится с Викторией Голубич вторым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий