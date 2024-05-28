«Шанс, выпадающий раз в столетие». Монфис объявил, что сыграет на домашней Олимпиаде

Гаэль Монфис подтвердил, что сыграет на домашней Олимпиаде в Париже.

«Это было бы невероятной привилегией. Мои пятая Олимпиада, но четвертая, на которой сыграю – Лондон я пропустил из-за травмы. Не думаю, что найдется много теннисистов, сыгравших на пяти Олимпиадах. Это много.

Хотя на самом деле [сыграю] только в четвертый раз. Во Франции Олимпийских игр не было уже 100 лет, так что это шанс, выпадающий раз в столетие. Это будет что-то новое и прекрасное – возможность сыграть на «Ролан Гаррос», но в трехсетовом формате.

Вы должны помнить, что я ставил перед собой эту цель. Я почти ее достиг, поэтому скрещиваю пальцы».