Гауфф о том, как решила проблему двойных ошибок: «Теперь у меня более низкий подброс»

Коко Гауфф рассказала, как решала проблему двойных ошибок, преследовавшую ее по ходу грунтового сезона. В матче с Юлией Авдеевой на «Ролан Гаррос» она допустила четыре двойные ошибки.

– При подаче я слишком сильно заваливаюсь на левую сторону, что приводит к большому количеству двойных. Поэтому я стараюсь на заваливаться налево и корректировать подброс. Это две основные вещи.

У меня всегда нормальная подача, и она может быть моим оружием, но только если идет стабильно. Думаю, матч за матчем ситуация становится лучше, и сейчас я вполне уверена в своей подаче.

– Похоже, теперь у вас более низкий подброс.

– Да, что-то вроде того.

– Как это поможет вам обрести стабильность?

– Думаю, высота подброса зависит от игрока. У некоторых игроков высокий подброс, и у них здорово получается. Думаю, что когда ты высоко подбрасываешь, то больше шансов допустить ошибку. Еще я изменила сам способ подброса, и поэтому он естественным образом стал ниже. Я не делала это целенаправленно. Думаю, это просто произошло из-за тех изменений, которые я внесла.