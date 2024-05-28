Хуркач – Накашима прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Польский теннисист Хуберт Хуркач во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису будет встречаться с американцем Брэндоном Накашимой. Матч состоится 29 мая на корте имени Симоны Матье, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Прогноз

Тот случай, когда номинальный андердог вполне способен выиграть у фаворита. Игра на грунтовом покрытии не самая сильная сторона поляка. Нельзя сказать, что и Накашима здесь как в своей стихии, но все же в первом круге Хуберт совершенно не убедил. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,31, выигрыш Накашимы оценивается коэффициентом 3,47, но тут вполне можно рассмотреть тотал больше по геймам.

Личные встречи

Ранее соперники встречались лишь раз причем на грунте, но это был выставочный поединок. Накашима выиграл его в двух сетах с одинаковым счетом 4 : 1. На официальных турнирах соперники не пересекались.

Ролан Гаррос: Хуберт Хуркач – Брэндон Накашима прямая трансляция матча 29.05.2024

Хуберт Хуркач

Поляк в нынешнем сезоне может занести себе в актив очередной выигранный турнир в Португалии, где он в финале переиграл испанца Педро Мартинеса Портеро в двух сетах. Затем было еще три турнира, где Хуберт лишь раз вышел в четвертьфинал. Сложно оценить его готовность, но в первом круге ему понадобилось пять сетов, чтобы сломить сопротивление японца Синтаро Мотидзуки. Причем соперник вел по сетам 2 – 1.

Брэндон Накашима

На счету Брэндона Накашимы пока один выигранный турнир в карьере из серии АТР, четыре победы на челленджерах и два титула на соревнованиях уровня ITF. Он уступает многим своим ровесникам американцам, не говоря уже о Яннике Синнере или Карлосе Алькарасе. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2022 году. В первом круге Накашима выиграл у соотечественника Николаса Морено де Алборана в четырех партиях.

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