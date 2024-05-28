Ролан Гаррос: Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.05.2024

Теги Ролан Гаррос Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер Теннис

Во втором круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся Даниэль Альтмайер из Германии и девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас. Матч состоится 29 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на втором по значимости корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Даниэль Альтмайер теннисист настроения. Он может показать характер и выиграть у соперников из первой десятки мирового рейтинга, победить в челлендежере и пройти пару-тройку кругов на турнире АТР, но на этом его запал, как правило, иссякает. Продолжения не следует. Он в последние годы регулярно попадает в основную сетку турниров Большого шлема, благо его позиция в первой сотне рейтинга позволяет не проходить сито квалификации, но единственный более-менее серьезный успех состоялся в 2020 году, когда немец вышел в четвертый круг Ролан Гаррос. В Австралии и на Уимблдоне он ограничивался первым кругом и на Открытом чемпионате США доходил до второго. В это сезоне лишь на январском турнире в Окленде и в мае в Мадриде Даниэль смог выйти в третий круг. На нынешнем Roland Garros в первом круге Альтмайер в пяти сетах на супертай-брейке выиграл у сербского теннисиста Ласло Дьере.

Альтмайер – Циципас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Стефанос Циципас в последнее время смог разобраться со своими проблемами как личного характера, так и игрового. Результаты сразу пошли вверх. В апреле он смог стать победителем турнира в Монте-Карло переиграв в полуфинале Янника Синнера, а в финале Каспера Рууда. Как раз тогда все решили, что настоящий Циципас вернулся. Следом греческий теннисист вышел в финал на турнире в Барселоне, там он снова играл с норвежцем и на этот раз уступил. В Риме накануне Открытого чемпионата Франции Циципас дошел только до четвертьфинала, но зато смог сохранить силы. С сеткой Стефаносу повезло. В первом круге его соперником был Мартон Фучович из Венгрии. Борьба завязалось лишь в первой партии, когда теннисистам пришлось играть тай-брейк. Циципас выиграл его со счетом 9 : 7 и в дальнейшем отдал сопернику лишь пять геймов.

Как ни странно, ранее соперники на турнирах не пересекались и сыграют впервые. Циципас выше классом, в рейтинге между теннисистами пропасть. Winline предлагает на победу Альтмайера коэффициент 8,80, выигрыш Стефаноса оценивается коэффициентом 1,07.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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