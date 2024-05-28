Ролан Гаррос: Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.05.2024

Во втором круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся Даниэль Альтмайер из Германии и девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас. Матч состоится 29 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на втором по значимости корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Даниэль Альтмайер теннисист настроения. Он может показать характер и выиграть у соперников из первой десятки мирового рейтинга, победить в челлендежере и пройти пару-тройку кругов на турнире АТР, но на этом его запал, как правило, иссякает. Продолжения не следует. Он в последние годы регулярно попадает в основную сетку турниров Большого шлема, благо его позиция в первой сотне рейтинга позволяет не проходить сито квалификации, но единственный более-менее серьезный успех состоялся в 2020 году, когда немец вышел в четвертый круг Ролан Гаррос. В Австралии и на Уимблдоне он ограничивался первым кругом и на Открытом чемпионате США доходил до второго. В это сезоне лишь на январском турнире в Окленде и в мае в Мадриде Даниэль смог выйти в третий круг. На нынешнем Roland Garros в первом круге Альтмайер в пяти сетах на супертай-брейке выиграл у сербского теннисиста Ласло Дьере.

Альтмайер – Циципас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Стефанос Циципас в последнее время смог разобраться со своими проблемами как личного характера, так и игрового. Результаты сразу пошли вверх. В апреле он смог стать победителем турнира в Монте-Карло переиграв в полуфинале Янника Синнера, а в финале Каспера Рууда. Как раз тогда все решили, что настоящий Циципас вернулся. Следом греческий теннисист вышел в финал на турнире в Барселоне, там он снова играл с норвежцем и на этот раз уступил. В Риме накануне Открытого чемпионата Франции Циципас дошел только до четвертьфинала, но зато смог сохранить силы. С сеткой Стефаносу повезло. В первом круге его соперником был Мартон Фучович из Венгрии. Борьба завязалось лишь в первой партии, когда теннисистам пришлось играть тай-брейк. Циципас выиграл его со счетом 9 : 7 и в дальнейшем отдал сопернику лишь пять геймов.

Как ни странно, ранее соперники на турнирах не пересекались и сыграют впервые. Циципас выше классом, в рейтинге между теннисистами пропасть. Winline предлагает на победу Альтмайера коэффициент 8,80, выигрыш Стефаноса оценивается коэффициентом 1,07.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024