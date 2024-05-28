Ван де Зандшульп о завершении карьеры: «У всех бывают плохие дни, но если их становится слишком много, стоит задуматься»

Ботик ван де Зандшульп признался, что задумывается о завершении карьеры.

Вчера он уступил Фабио Фоньини на старте «Ролан Гаррос» (1:6, 1:6, 5:7).

«Я провел худший матч в своей жизни. С самого начала у меня были проблемы с движением. Возможно, дело в лодыжке. Но это не может служить оправданием.

Думаю ли я о завершении карьеры? Кто знает, кто знает. Но такие мысли точно есть. За последний год у меня было много событий в жизни, в том числе и за пределами корта. Все это накладывает отпечаток. Я считаю, что нужно наслаждаться тем, что ты делаешь. Конечно, у всех бывают плохие дни, но если их становится слишком много, стоит задуматься.

В последнее время я провел много матчей и уже планировал играть меньше. Но сейчас все играют 30 недель в году. Если ты выступаешь меньше, кто-то другой тебя обойдет».