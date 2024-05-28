Эрика Андреева о разгроме от Соболенко: «Надо было с самого начала играть активнее. А защитная игра из первого сета вообще ни с кем особых плодов бы не принесла»

Эрика Андреева прокомментировала поражение от Арины Соболенко на «Ролан Гаррос».

В первом круге она уступила белоруске 1:6, 2:6.

– Мне точно надо было с самого начала играть гораздо активнее, во втором сете я стала гораздо больше давить на соперницу, играть гораздо шире. А защитная игра из первого сета, думаю, вообще ни с кем особых плодов бы не принесла.

– Мирра пару раз играла с Ариной до этого. Обсуждаете ли вы соперниц, помогаете ли друг другу готовиться?

– Конечно. Если Мирра играет с кем-то, с кем уже играла я, она всегда спрашивает, что я думаю про соперницу, что чувствовала, когда с ней играла. И сейчас было то же самое, просто я не смогла особо ничего сделать, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.