Ролан Гаррос: Хуберт Хуркач – Брэндон Накашима прямая трансляция матча 29.05.2024

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису поборется с американцем Брэндоном Накашимой. Матч состоится 29 мая, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на корте имени Симоне Матье. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Природа одарила Хуберта Харкача. У него высокий рост, мощная подача, умение отлично играть на задней линии, но при этом всем этим он не может воспользоваться своими преимуществами в полной мере. Максимум на что его хватает это победы на турнирах АТР. Их у него набралось восемь, а вот на турнирах Большого шлема не получается. Высшее достижение — полуфинал Уимблдона в 2021 году. Грунт и вовсе не его стихия, только четвертый раунд в 2022 году. Хуркач может выдать умопомрачительный матч, навязать борьбу первой ракетке мира, но даже в таких играх, будто кто-то выключает тумблер, и у поляка или исчезают силы, или просто происходящее вокруг становится неинтересным. На этот раз Хуберт чуть было не остановился уже в первом круге. Причем соперник у него был проходной — японец Синтаро Мотидзуки, но пришлось спасаться со счета 1 – 2 по сетам. Теперь еще один японец, но с паспортом США.

Хуркач – Накашима прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Брэндону Накашиме 22 года, и можно сказать, что все у него впереди. Но ровесники уже побеждают на турнирах Большого шлема, поэтому пора американцу выходить на новый уровень. Еще пару лет назад он постоянно прогрессировал, вошел в 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, но прошлый год оказался неудачным, он закончил его во второй сотне. Сейчас начал постепенно подниматься. Максимального успеха Брэндон достиг у себя на родине на апрельском грунтовом турине, где он вышел в четвертьфинал, но уступил там соотечественнику Бену Шелтону. На турнирах Большого шлема дальше четвертого круге Накашима не проходил, а на Ролан Гаррос максимальным достижением стал выход в третий раунд в 2022 году. Сейчас в первом круге его соперником был еще один соотечественник Николас Морено де Алборан. Брэндон выиграл в четырех сетах с одним тай-брейком.

На официальный турнирах соперники никогда друг с другом не играли, но был в их карьере один выставочный матч, в котором американец оказался сильнее в двух сетах, где счет велся до четырех. Букмекеры на стороне поляка, учитывая его опыт и место в табели о рангах. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,31, выигрыш Накашимы оценивается коэффициентом 3,47.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024