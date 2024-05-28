Мирра Андреева: «Хорошо общаюсь с Дашей Касаткиной, но хорошенько посплетничать могу только с Эрикой»

17-летняя Мирра Андреева рассказала, как изменилась за год.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Эмину Бекташ (6:2, 6:3) и вышла на Викторию Азаренко.

– Если сравнивать этот «Ролан Гаррос» и предыдущий, то как ты изменилась и как изменились твои ощущения от участия в турнире? Есть ли у тебя внутреннее ощущение, что ты уже топ-игрок, который готов если не прямо сейчас выигрывать «Шлем», то доходить хотя бы до четвертьфиналов, полуфиналов?

– В прошлом году для меня пройти квал уже было супер. Я была бы уже очень рада. И я в принципе в прошлом году от себя ничего не ждала. Но сейчас есть некие небольшие ожидания. Я уже знаю, что могу делать на корте, и знаю, что много людей от меня чего-то ждут. Мне это дается непросто, но нужно справляться. Я бы сказала, что сейчас жду от себя немного больше, чем в прошлом году. Я знаю, что способна доходить до более крупных стадий [на ТБШ] – до четвертьфинала, полуфинала. Поэтому я буду стараться, бороться, чтобы продвинуться дальше.

– Эрика раскрыла секрет, что в Мадриде ты спалила Янника и Анну [Калинскую], когда они выгуливали собаку. Потом ты рассказала Эрике. Как вы, русские девчонки, обсуждаете между собой эти сплетни? Был же реальный бум в твиттере – как все выслеживали по скриншотам на телефоне. Как вы реагируете и насколько это тема для обсуждения?

– Честно, когда я увидела, то только с Эрикой поделилась – ни с кем больше. Но если говорить про сплетни, то я сплетничаю только с Эрикой. У меня нет суперхороших друзей здесь [в туре]. Я хорошо общаюсь с Дашей Касаткиной и еще немногими игроками, но хорошенько посплетничать я могу только с Эрикой. С ней мы можем про всех поговорить. Ну, думаю, у всех так – есть такой один человек, которому все доверяешь – и сплетни, и все разговоры про всех. Пока у меня это Эрика, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

«Может, и еще себя укушу!» Наш разговор с Миррой Андреевой – о жизни в центре внимания