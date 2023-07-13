Соболенко о матче с Жабер: «На траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала матч с Онс Жабер в 1/2 финала «Уимблдона».

«Она прекрасно чувствует мяч. И на траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо.

Психологически она очень сильна. Она пишет историю. По-моему, для нее это главная мотивация. Поэтому она так хорошо выступает в этом сезоне – особенно на «Уимблдоне».

С ней очень сложно бороться».

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