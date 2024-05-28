Ига Швентек: «Рада, что Осака вернулась и играет даже больше турниров, чем до перерыва»

Ига Швентек поделилась мнением о возвращении Наоми Осаки.

Они встретятся во втором круге «Ролан Гаррос».

«Она меня очень впечатлила. Она замечательный человек, и за ее стилем игры интересно наблюдать.

Я еще не играла против Наоми на грунте, поэтому посмотрим, как все сложится. Конечно, нам нужно подготовиться тактически. Но наши матчи на харде всегда были очень напряженными и сложными. Так что я рада, что она вернулась и играет даже больше турниров, чем до перерыва. И рада, что она хорошо играет».