Медведев о победе над Кепфером: «В четвертом сете сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра не сможет ходить»

Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос» .

Он обыграл Доминика Кепфера – 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

«Я прекрасно чувствовал себя на корте. Но в какой-то момент в третьем сете, не знаю почему, он заиграл на своем лучшем уровне, начал попадать в линии, до всего добегать, бороться. Если бы он так делал с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он дал мне сыграть два спокойных сета. А в четвертом я сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра не сможет ходить». Я рад, что у меня получилось победить».

Также он назвал цель на «Ролан Гаррос».

«Я всегда хочу победить, поэтому постараюсь это сделать. Я знаю, что пока мне очень далеко до этого уровня, но на турнирах я всегда ставлю цель победить – и «Ролан-Гаррос» не исключение».