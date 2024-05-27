Баррере – Бублик прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В первом круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся хозяин корта Грегуар Баррере и теннисист из Казахстана Александр Бублик. Матч пройдет 28 мая на четырнадцатом корте, начало не ранее 16:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Французский теннисист ранее никогда не преодолевал барьер второго круга на турнирах Большого шлема и находится в начале второй сотни мирового рейтинга. Александр Бублик в этом сезоне впервые смог подняться в двадцатку сильнейших рейтинга АТР. Тем не менее букмекеры осторожны, на победу казахстанца Winline предлагает коэффициент 1,77, на победу француза — 2,07.

Личные встречи

Соперники встречались друг с другом шесть раз. Счет личных встреч 4 – 2 в пользу Александра Бублика. При этом на грунте они будут играть впервые. Перед вами результаты трех последних поединков.

18.10.2023. Александр Бублик 2 : 0 Грегуар Баррере

22.02.2023. Александр Бублик 2 : 0 Грегуар Баррере

08.02.2023. Грегуар Баррере 2 : 1 Александр Бублик

Грегуар Баррере – Александр Бублик прямая трансляция матча 28.05.2024

Грегуар Баррере

В прошлом сезоне Грегуар впервые в карьере смог войти в 50 сильнейших теннисистов рейтинга, но затем последовал спад. Француз нечастый участник турниров АТР, в основном играет на фьючерсах и там у него несколько титулов. В основную сетку Ролан Гаррос 2024 ему пришлось пробиваться через квалификацию.

Александр Бублик

Многие специалисты отмечали, что у Александра есть талант. Добавить бы еще трудолюбия, убрать ненужные эмоции, и успехи придут. Сейчас экс-россиянин показывает лучший свой теннис. Появился прогресс на грунте. Правда, статистика на Roland Garros говорит против него. Ранее четыре раза подряд он выходил в основную сетку турнира, но камнем преткновения всегда был второй круг.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024