Прошлогодняя полуфиналистка РГ Хаддад Майя, вылетевшая в первом круге: «Я играла не так стабильно и агрессивно, как хотелось бы. Очень разочарована»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Элизабетта Коччаретто Теннис

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала вылет в первом круге «Ролан Гаррос».

Она уступила Элизабетте Коччаретто – 6:3, 4:6, 1:6.

В прошлом году бразильянка дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Иге Швентек.

«Я знала, что будет тяжелый матч. В первом круге «Большого шлема» всегда трудно. К сожалению, я играла не так стабильно и агрессивно, как хотелось бы или как удавалось на тренировках. Я продолжаю учиться. В теннисе важна концентрация, умение как можно дольше оставаться на высоком уровне, и матч сложился не так, как хотелось бы, я очень разочарована своей игрой».

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