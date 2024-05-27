Джокович – Эрбер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с французом Пьером-Угом Эрбером. Матч пройдет 28 мая на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

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Прогноз

Джокович действующий чемпион Roland Garros и трехкратный его победитель. В общей сложности он семь раз играл в финале турнира. Против него выйдет 142 ракетка мира, который тоже выигрывал все турниры Большого шлема, но как парник. Букмекеры не дают Эрберу шансов. Winline предлагает на победу серба коэффициент 1,01, успех француза оценивается коэффициентом 29,32.

Личные встречи

Соперники встречались лишь однажды в далеком 2013 году на мастерсе в Париже. Новак Джокович победил в двух сетах, причем в одном пришлось играть тай-брейк.

29.10.2013. Новак Джокович 2 : 0 Пьер-Уг Эрбер

Новак Джокович – Пьер-Уг Эрбер прямая трансляция матча 28.05.2024

Новак Джокович

Новаку становится все сложнее удерживать высокие позиции, все же новое поколение теннисистов наступает на пятки. В нынешнем сезоне пока нет ни одного титула. На Australian Open он проиграл Яннику Синнеру. В Риме турнир получился совсем неудачным. В первом матче ему в голову с трибун прилетела бутылка, а в полуфинале он проиграл Томашу Махачу в трех сетах, причем свой выиграл с баранкой.

Пьер-Уг Эрбер

Эрбер типичный парник. Его стихия это подача и быстрый выход к сетке. Вряд ли он будет пользоваться этим тактическим приемом постоянно, тем более Джокович быстро найдет на него управу обводящими. Серб превосходит своего оппонента во всех компонентах игры, и вопрос только в том, как долго продлится поединок.

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