Рублев – Мартинес Портеро прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису будет играть с испанцем Педро Мартинесом Портеро. Матч состоится 29 мая на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Прогноз

Россиянину удаются матчи на грунте, что он недавно доказал победой на мастерсе в Мадриде. Для Мартинеса Портеро это покрытие тоже более привычное. Но все же в табели о рангах Андрей находится выше своего соперника. Букмекеры отдают ему большое преимущество. Winline предлагает на победу Рублева коэффициент 1,14, успех испанца оценивается коэффициентом 5,81.

Личные встречи

Единственная встреча соперников состоялась в 2021 году на Открытом чемпионате США. Также во втором раунде Рублев выиграл в четырех сетах с двумя тай-брейками.

01.09.2021. Андрей Рублев 3 : 1 Педро Мартинес Портеро

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Андрей Рублев

Зачастую главный соперник Рублева на корте он для себя сам. Психологические проблемы могут помешать ему в решающие моменты. Россиянин заставил немного поволноваться своих болельщиков в поединке первого круга против Таро Даниэля из Японии. Во втором сете Андрей уступил на тай-брейке, но затем довел матч до победы. Испанца он тоже должен проходить, главные испытания впереди.

Педро Мартинес Портеро

Мартинес Портеро никогда не претендовал на большие роли. Наивысшим его местом в рейтинге стало 40-е в 2020 году. С тех пор он постоянно находится рядом с серединой первой сотни. Случаются локальные успехи, только и всего. В первом круге испанец в тяжелом матче в пяти сетах выиграл у Тиаго Тиранте из Аргентины. На турнирах Большого шлема он дальше третьего круга не проходил.

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