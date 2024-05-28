Госдума приняла закон о льготном поступлении в спортивные вузы для победителей международных турниров

Госдума приняла закон о льготном поступлении в вузы для спортсменов.

«В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов. Речь может идти об Играх стран БРИКС, Играх дружбы и Играх будущего.

Действующее законодательство дает льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Однако в условиях санкций в такой редакции норма фактически перестала работать», – сообщается на сайте Госдумы.

Перечь международных соревнований, победителям которых предоставят льготы, будет утверждаться правительством РФ.