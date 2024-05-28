Госдума приняла закон о льготном поступлении в спортивные вузы для победителей международных турниров

Теги Государственная дума Легкая атлетика

Госдума приняла закон о льготном поступлении в вузы для спортсменов.

«В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов. Речь может идти об Играх стран БРИКС, Играх дружбы и Играх будущего.

Действующее законодательство дает льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Однако в условиях санкций в такой редакции норма фактически перестала работать», – сообщается на сайте Госдумы.

Перечь международных соревнований, победителям которых предоставят льготы, будет утверждаться правительством РФ.

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20 комментариев
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Скоро победители первенства края и области будут прописаны в законе
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Да они (призёры) и так в общем случае не учатся. Смысл лишь ради бумажки.
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Ответ Вадим Сидоров
Типо на 30 баллов сдал ЕГЭ по русскому и математике и хватит для поступления?
да. в МПГУ на учителя русского )
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Ответ Konstantin-24 rus
Скоро победители первенства края и области будут прописаны в законе
Так и до районных соревнований дойдём.
Всему своё время.
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Ответ Алёна Вода
А как знание математики поможет в спортивной профессии? Речь ведь идёт о СПОРТИВНЫХ вузах
Ну да, писать, читать, считать умеет и хватит с него наук)
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Типо на 30 баллов сдал ЕГЭ по русскому и математике и хватит для поступления?
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А Ирина Константиновна говорила "водокачки, водокачки"...
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Интересно, а если спортсмен выполнит все предписания, всё подпишет и осудит, в нейтральном статусе поедет на Олимпиаду и выиграет её, то формально он победитель международного состязания. Значит, может без экзаменов поступать в любой спортивный ВУЗ.
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Ответ Konstantin-24 rus
Скоро победители первенства края и области будут прописаны в законе
Практически это уже прописано. Наши Игры это обласные и краевые соревнования .
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Ответ Дмитрий Рабко
Интересно, а если спортсмен выполнит все предписания, всё подпишет и осудит, в нейтральном статусе поедет на Олимпиаду и выиграет её, то формально он победитель международного состязания. Значит, может без экзаменов поступать в любой спортивный ВУЗ.
По логике вы правы, но в законе будут перечислены конкретные названия соревнований, и, суд по всему, далеко не факт, что там будет Олимпиада
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Какой полезный и своевременный закон! Так приятно, что часы работы парламента оплачиваемые из налогов (а это миллиарды в год) тратятся на важные дела, касающиеся миллионов наших граждан. Как например этот закон о льготном обучении спортсменов, которые собственно и становятся спортсменами, потому что бросают учебу.
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Ничего нового, поступление в спортивные вузы у победителей и призеров всегда было льготным, сейчас при отсутствии выхода на международку льготу распространили на те соревнования, что есть.
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Будут обучать нажимать правильную кнопку в Госдуме ?
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А «Перечь» это новое слово какое то что ли?!)
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Ответ Konstantin-24 rus
Скоро победители первенства края и области будут прописаны в законе
Да просто легализуют то что и так происходит. Вузам (спортивным) классно иметь хорошего спортсмена, спортсмен не тратит время на формальности с егэ и прочим.
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получается, я в свое время мог бесплатно поступить, а вбухал кучу лавэ.
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Игры Брыкс и Всемирной дружбы юридически не являются международными, так как организатор только Россия.
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А поскольку на международные турниры их не пустят, то и не будет льготы. Удобно
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