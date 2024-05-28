Корне провела последний одиночный матч в карьере

Теги Ролан Гаррос WTA Ализе Корне Циньвэнь Чжэн Теннис

Ализе Корне провела последний одиночный матч в карьере.

В первом круге «Ролан Гаррос» она проиграла Циньвэнь Чжэн – 2:6, 1:6.

34-летняя француженка вышла на третье место по количеству участий в «Больших шлемах» в женском туре – 72. Ее опережают только Серена и Винус Уильямс (81 и 93 соответственно). Корне отыграла 69 ТБШ подряд.

Корне – бывшая 11-я ракетка мира. Она чемпионка шести турниров WTA в одиночке и трех в паре, обладательница Кубка Федерации-2019 в составе сборной. В 2022-м она дошла до четвертьфинала Australian Open.

Корне выступит на «Ролан Гаррос» в паре с Фионой Ферро и в миксте с Николя Маю.

14 комментариев
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С пиковой Сереной играла на равных и побеждала её 3 раза при 4 поражениях.
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Получается, ее серия на ТБШ началась аж в 2007 году? Мощно.
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Ответ Великий Алонсо
Унылый теннис достаточно посредственной теннисистки, завершила карьеру и завершила, её уже никто не вспомнит через пару лет
Просто легенда местного (французского) масштаба. Уровня Монфиса)
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Ализе, выходи замуж за Николя Маю и рожай нормальных белых детей. А то я посмотрел, кто там у Марион Бартоли, мама дорогая!
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Ответ Николай Володин
Беззубая теннисистка,ни на что неспособная.... Скучать не будем,Ализе)))) 😁😁😁
Хорошая девочка, гордая как все француженки, и люлей легко вставит всяким хейтерам)
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Ответ Марадона курильщика
Ализе, выходи замуж за Николя Маю и рожай нормальных белых детей. А то я посмотрел, кто там у Марион Бартоли, мама дорогая!
он женат и с детьми
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