Ализе Корне провела последний одиночный матч в карьере.

В первом круге «Ролан Гаррос» она проиграла Циньвэнь Чжэн – 2:6, 1:6.

34-летняя француженка вышла на третье место по количеству участий в «Больших шлемах» в женском туре – 72. Ее опережают только Серена и Винус Уильямс (81 и 93 соответственно). Корне отыграла 69 ТБШ подряд.

Корне – бывшая 11-я ракетка мира. Она чемпионка шести турниров WTA в одиночке и трех в паре, обладательница Кубка Федерации-2019 в составе сборной. В 2022-м она дошла до четвертьфинала Australian Open.

Корне выступит на «Ролан Гаррос» в паре с Фионой Ферро и в миксте с Николя Маю.