Рыбакина о том, что ее, Швентек и Соболенко называют Большой тройкой: «Это и привилегия, и большой труд»

Теги WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Елена Рыбакина назвала приоритетной целью титулы на «Больших шлемах».

– Перед турниром в Риме я почувствовала, что мне нужна пауза, захотела взять небольшой перерыв. Главная цель в любом случае – победы на турнирах «Большого шлема».

– Как вы ощущаете себя сейчас в сравнении с прошлогодним турниром, когда вам пришлось сняться после второго раунда?

– Конечно же, намного лучше, чем в прошлом году. Тогда у меня был ковид, так что в этот раз определенно намного лучше.

– Вас с Игой и Ариной все чаще называют Большой тройкой. Это скорее надоело или больше воспринимаете как привилегию?

– Это и привилегия, и большой труд, – приводит слова Рыбакиной корреспондент Sports Андрей Васильев.

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5 комментариев
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Им до Бигов как до луны пешком
+7
-1
+6
Ответ Оригинальный Ник
В этой «большой тройке» большая только Арина. И та большая лишь буквально, а не в плане теннисного мастерства
Это смотря что мерить 😉 Рост Рыбакиной 184, рост Соболенко 182.
+7
-1
+6
В этой «большой тройке» большая только Арина. И та большая лишь буквально, а не в плане теннисного мастерства
+6
-2
+4
мда, смешно:)
+1
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