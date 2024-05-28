Рыбакина о том, что ее, Швентек и Соболенко называют Большой тройкой: «Это и привилегия, и большой труд»

Елена Рыбакина назвала приоритетной целью титулы на «Больших шлемах».

– Перед турниром в Риме я почувствовала, что мне нужна пауза, захотела взять небольшой перерыв. Главная цель в любом случае – победы на турнирах «Большого шлема».

– Как вы ощущаете себя сейчас в сравнении с прошлогодним турниром, когда вам пришлось сняться после второго раунда?

– Конечно же, намного лучше, чем в прошлом году. Тогда у меня был ковид, так что в этот раз определенно намного лучше.

– Вас с Игой и Ариной все чаще называют Большой тройкой. Это скорее надоело или больше воспринимаете как привилегию?

– Это и привилегия, и большой труд, – приводит слова Рыбакиной корреспондент Sports Андрей Васильев.