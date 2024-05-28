Коллинс о мнении, что она заиграла свободнее после решения завершить карьеру: «Странно такое слышать. Я 30-летняя женщина, у которой много свободы в жизни»

Даниэль Коллинс не связывает недавние успехи с решением завершить карьеру.

– Вы сейчас уверены в себе как никогда? Знаю, что вы уже играли в финале Australian Open [в 2022-м], но сейчас, когда вы выходите на корт, вы максимально уверены в себе?

– Мне кажется, нет. Сейчас много говорят, мол, вы объявили о завершении карьеры, поэтому, возможно, играете более свободно. Я не очень понимаю, что это значит. Я 30-летняя женщина, у которой много свободы в жизни (смеется). Мне странно такое слышать.

Мне кажется, я всегда была уверена в себе на корте. Я вела скучные речи об упорной работе, корректировке ударов и постепенном техническом и тактическом прогрессе. По-моему, я просто усыпляю людей, но я правда считаю, что во многом успехи последних недель и месяцев стали результатом этого прогресса.

Я заметила, что сейчас мало говорят, в чем именно заключается этот прогресс, но да, дело в процессе. Еще мне кажется, что люди иногда забывают, что я довольно поздно начала профессиональную карьеру. Я отыграла в туре всего лет шесть-семь. Есть гораздо более молодые люди, у которых столько же опыта, сколько у меня, а на все нужно время.

Мне кажется, мало кто в туре строит суперуспешную карьеру. Конечно, есть и такие, особенно некоторые молодые игроки, которых мы хорошо знаем, но людям нужно время, чтобы найти свой путь и добиться успеха. Не всегда все происходит вот так (щелкает пальцами).