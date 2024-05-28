Ролан Гаррос: Андрей Рублев – Педро Мартинес Портеро прямая трансляция матча 29.05.2024

Теги Ролан Гаррос Андрей Рублев Педро Мартинес Портеро Теннис

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Франции встретится с испанцем Педро Мартинесом Портеро. Матч состоится 29 мая и начнется не ранее 15:15 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Рублев предпримет очередную попытку покорить мэйджор. Пока камнем преткновения для него остаются четвертьфиналы на каждом турнире Большого шлема. Сейчас он в разных интервью утверждает, что стал меньше ожидать от себя накануне крупных турниров. Раньше он слишком много думал перед любой игрой, а сейчас решил в хорошем смысле пустить все на самотек. В этом сезоне на счету россиянина два финала на турнирах АТР и две победы. Прием накануне Roland Garros он смог победить на престижнейшем мастерсе в Мадриде, где в решающем матче выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима. В первом круге Андрей встречался с представителем Японии Таро Даниэлем и без особого труда выиграл первый сет. Проблемы возникли на втором, японец забрал его на тай-брейке. Но два последующих сета остались за Рублевым. Впереди более серьезный соперник, умеющий хорошо играть на грунте.

Рублев – Мартинес Портеро прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Испанец Педро Мартинес Портеро занимает 48 позицию в мировом рейтинге. На его счету один выигранный титул в 2022 году. В нынешнем сезоне Мартинес Портеро может занести себе в актив турнир в Чили, где он дошел до полуфинала, и финал в Португалии на Estoril Open, где он в решающем матче в двух сетах уступил Хуберту Хуркачу. Там же в полуфинале Педро смог выиграть у седьмой ракетки мира Каспера Рууда. На турнирах Большого шлема испанец дальше третьего круга пока не проходил. На Ролан Гаррос он играл на этой стадии турнира лишь однажды в 2020 году. На этот раз в первом круге его соперником был аргентинец Тиаго Тиранте, который оказал серьезное сопротивление. Играть пришлось все пять сетов. Мартинес Портеро игрок очень хорошего уровня, но он часто будто стесняется его показать в игре против сильных соперников. В таких случаях говорят, что все проблемы в голове.

Ранее соперники встречались лишь один раз в 2021 году на Открытом чемпионате США. Первые два сета получились упорными и завершились на тай-брейках, но следующие два Рублев выиграл с одинаковым счетом 6 : 1. Сейчас Winline предлагает на победу Андрея коэффициент 1,14, на победу испанца коэффициент 5,81.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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