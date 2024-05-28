Монфис о матче Надаля на РГ: «Я порадовался, потому что он здорово бил с форхенда»

Теги Рафаэль Надаль Гаэль Монфис Ролан Гаррос ATP Теннис

Гаэль Монфис посмотрел часть матча Рафаэля Надаля против Александра Зверева.

Монфис играл вечером на Корте Филиппа Шатрие, потому что Надаль попросил поставить его днем.

– Вы посмотрели начало матча Надаля, потому что это было важно?

– Да, это важно, потому что он наша легенда. Он всеобщая легенда. Он вернулся. Невозможно не посмотреть его матч, просто невозможно. Когда я говорю, что это важно, это нечто большее. Я люблю его, что бы ни случилось.

Мне кажется, нет ни одного игрока, который бы не смотрел Рафу. Это невозможно. Когда я говорю, что это важно, это потому, что мы все его очень уважаем, хотя мы друзья. Он король грунта. Он вернулся, он играет. Очень важно посмотреть его матч. Будут ли еще такие времена? Я порадовался, потому что он здорово бил с форхенда. У него еще есть запал. На него давили, но он здорово забивал с форхенда.

Но, может быть, через два месяца... Мне кажется, это было потрясающе. Я был рад посмотреть его матч.

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2 комментария
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Эх жаль, Рафа и с форхенда и с бэкхенда хорошо бил, а сетки вообще безошибочно играл, темпа не хватало, раньше он им давил, но с возрастом Рафа стал играть намного зрелищнее, агрессивнее, при удачной сетке мог бы пройти, ну так как он не сеяный, рассчитывать на это нельзя было
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Через пару месяцев, через год-другой и вообще на постоянной основе, снова хочется смотреть матчи Рафаэля Надаля! Крепкого здоровья ему и возращения пиковой формы, несмотря ни на что! Да будет так!!!🙏
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