Монфис о матче Надаля на РГ: «Я порадовался, потому что он здорово бил с форхенда»

Гаэль Монфис посмотрел часть матча Рафаэля Надаля против Александра Зверева.

Монфис играл вечером на Корте Филиппа Шатрие, потому что Надаль попросил поставить его днем.

– Вы посмотрели начало матча Надаля, потому что это было важно?

– Да, это важно, потому что он наша легенда. Он всеобщая легенда. Он вернулся. Невозможно не посмотреть его матч, просто невозможно. Когда я говорю, что это важно, это нечто большее. Я люблю его, что бы ни случилось.

Мне кажется, нет ни одного игрока, который бы не смотрел Рафу. Это невозможно. Когда я говорю, что это важно, это потому, что мы все его очень уважаем, хотя мы друзья. Он король грунта. Он вернулся, он играет. Очень важно посмотреть его матч. Будут ли еще такие времена? Я порадовался, потому что он здорово бил с форхенда. У него еще есть запал. На него давили, но он здорово забивал с форхенда.

Но, может быть, через два месяца... Мне кажется, это было потрясающе. Я был рад посмотреть его матч.

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