Атман о том, что попал мячом в зрительницу: «Конечно, я должен был сразу побежать и извиниться, но я был так шокирован и дезориентирован, что никак не смог отреагировать»

Теренс Атман прокомментировал инцидент из матча с Себастьяном Офнером на «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4, 6:7(2), 2:6, 5:7).

При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.

«Я хотел бы вернуться к тому, что случилось вчера вечером, потому что вокруг этого разворачивается мини-драма. После того, как я проиграл третий сет и уступал 1:4 в четвертом, Себастьян отыграл брейк-поинт. И в тот момент, когда он перебросил мяч, я почувствовал какое-то отчаяние и из-за этого решил отправить мяч в сетку. Но произошла проблема – в тот же момент у меня лопнула струна на ракетке, и вот я уже наблюдаю, как мяч перелетает корт и попадает прямо в ногу зрительнице…

Конечно, я должен был сразу побежать и извиниться, но я был так шокирован и дезориентирован, что никак не смог отреагировать… Меня как будто отключили, мозг не работал и я не мог ни о чем думать – вообще ни о чем.

Я очень много работаю над психологией, и те, кто меня знают, могут оценить мой огромный прогресс в реакции на стресс, хоть она еще и далека от идеала. Еще полгода назад я мог сбросить 4-6 килограмм веса за турнир именно из-за стресса.

Этот жест, который вы видели в прессе, не был преднамеренным, поэтому, прошу извинить меня за мой эмоциональный выплеск, и прежде всего я хотел бы извиниться лично перед женщинойАтман выбил мяч на трибуны и попал в зрительницу.

Сейчас я через агента и организаторов турнира хочу организовать встречу с ней и передать ей ракетку с моим автографом (если, конечно, она ее примет).

Я беру на себя финансовые последствия своих действий на турнире. Пишу это со слезами на глазах, потому что я чрезвычайно чувствительный человек и попадание в такую ситуацию меня глубоко печалит», – написал Атман.