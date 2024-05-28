Атман о том, что попал мячом в зрительницу: «Конечно, я должен был сразу побежать и извиниться, но я был так шокирован и дезориентирован, что никак не смог отреагировать»

Теги Ролан Гаррос происшествия ATP Себастьян Офнер Теренс Атман Теннис

Теренс Атман прокомментировал инцидент из матча с Себастьяном Офнером на «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4, 6:7(2), 2:6, 5:7).

При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.

 

«Я хотел бы вернуться к тому, что случилось вчера вечером, потому что вокруг этого разворачивается мини-драма. После того, как я проиграл третий сет и уступал 1:4 в четвертом, Себастьян отыграл брейк-поинт. И в тот момент, когда он перебросил мяч, я почувствовал какое-то отчаяние и из-за этого решил отправить мяч в сетку. Но произошла проблема – в тот же момент у меня лопнула струна на ракетке, и вот я уже наблюдаю, как мяч перелетает корт и попадает прямо в ногу зрительнице…

Конечно, я должен был сразу побежать и извиниться, но я был так шокирован и дезориентирован, что никак не смог отреагировать… Меня как будто отключили, мозг не работал и я не мог ни о чем думать – вообще ни о чем.

Я очень много работаю над психологией, и те, кто меня знают, могут оценить мой огромный прогресс в реакции на стресс, хоть она еще и далека от идеала. Еще полгода назад я мог сбросить 4-6 килограмм веса за турнир именно из-за стресса.

Этот жест, который вы видели в прессе, не был преднамеренным, поэтому, прошу извинить меня за мой эмоциональный выплеск, и прежде всего я хотел бы извиниться лично перед женщинойАтман выбил мяч на трибуны и попал в зрительницу.

Сейчас я через агента и организаторов турнира хочу организовать встречу с ней и передать ей ракетку с моим автографом (если, конечно, она ее примет). 

Я беру на себя финансовые последствия своих действий на турнире. Пишу это со слезами на глазах, потому что я чрезвычайно чувствительный человек и попадание в такую ситуацию меня глубоко печалит», – написал Атман.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он может говорить, что хочет. Но я часто видел его на Челленджерах, не было ни одного матча, чтобы он так вот не шарахнул на трибуны. В этот раз просто там кто-то оказался. Пусть делает выводы, пока не поздно й
+2
0
+2
Ответ Евгений Фабиянчук
да ладно, проехали. а вот что соперник просил для него дискву мы запомнили!
И правильно делал, что просил
+2
0
+2
да ладно, проехали. а вот что соперник просил для него дискву мы запомнили!
0
0
0
Он смеялся про себя,ты что лежишь,француз))))
0
0
0
Ключевое "потому что вокруг этого". Не потому, что чувствую вину, сожаление и пр., а потому что об этом много говорят. Кстати, от лопнувшей струны мяч не меняет направление так радикально. Если и хотел ударить в сетку (вовсе не факт), то виновата техника, а не струна.
0
0
0
Ответ Даниил Чеховской
И правильно делал, что просил
как по мне - это мелочно, побеждать надо на корте. ладно бы судья сам его хотел дисквальнуть, но просить удалить соперника за левый мув - это низость для меня
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий