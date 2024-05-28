Лоренцо Музетти: «Улыбка сына помогает успокоиться во время турниров»

Теги ATP Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти поделился, как на него повлияло отцовство.

– Ваше отношение к теннису изменилось после рождения ребенка? Например, вы неудачно выступаете на турнире, приходите домой, видите сына и думаете: «Все это не имеет значения, потому что он рядом». Вас уже посещали такие мысли?

– Да, конечно. Улыбка сына помогает успокоиться во время турниров и матчей. Конечно, испытываешь особые эмоции, когда начинаешь играть не только за себя, но даже за семью, за сына и всех, кто смотрит дома.

Поэтому я стараюсь быть лучшей версией себя не только как отец, но и как игрок. Мне кажется, этот настрой настрой поможет мне сделать шаг вперед.

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Молодчина, Лоренцо! Удачи и побед!
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