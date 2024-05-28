Авдеева о том, что столкнулась головой с судьей: «Она меня случайно ударила. Было скорее забавно – не то чтобы очень больно»

Юлия Авдеева прокомментировала эпизод, в котором столкнулась головой с судьей.

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» против Коко Гауфф, когда судья спустилась с вышки, чтобы проверить отметку на корте.

– Что произошло, когда вы столкнулись с судьей головами?

– Она меня случайно ударила. Я сначала подумала, что у меня там шишка. Показалось, судья что-то такое говорила: решила, вдруг фингал какой-нибудь выскочил. Но нет, ничего страшного. Просто немного врезала мне (улыбается).

Было скорее забавно – не то чтобы очень больно. Немного голова закружилась и все. Честно говоря, я не сильно-то собиралась спорить. Хотелось просто на один мяч больше выиграть, – приводит слова Авдеевой корреспондент Sports Андрей Васильев.