Авдеева о том, что столкнулась головой с судьей: «Она меня случайно ударила. Было скорее забавно – не то чтобы очень больно»

Теги Ролан Гаррос WTA судьи Юлия Авдеева Теннис

Юлия Авдеева прокомментировала эпизод, в котором столкнулась головой с судьей.

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» против Коко Гауфф, когда судья спустилась с вышки, чтобы проверить отметку на корте.

– Что произошло, когда вы столкнулись с судьей головами?

– Она меня случайно ударила. Я сначала подумала, что у меня там шишка. Показалось, судья что-то такое говорила: решила, вдруг фингал какой-нибудь выскочил. Но нет, ничего страшного. Просто немного врезала мне (улыбается).

Было скорее забавно – не то чтобы очень больно. Немного голова закружилась и все. Честно говоря, я не сильно-то собиралась спорить. Хотелось просто на один мяч больше выиграть, – приводит слова Авдеевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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3 комментария
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Зидана не было на трибунах? Было бы забавно, и с участием Зиданшек.
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Ответ AminO2
Зидана не было на трибунах? Было бы забавно, и с участием Зиданшек.
Зидан в живот бил, а тут как в боксе и юфс)
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Ответ sashati
Зидан в живот бил, а тут как в боксе и юфс)
Зидан, вообще-то, бил в грудь, но попал в историю.
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