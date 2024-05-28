Тарпищев о заочном соперничестве Сафиуллина и Котова: «На «Ролан Гаррос» решается, кто четвертым поедет от нас на Олимпиаду»

Шамиль Тарпищев заявил, что на «Ролан Гаррос» идет борьба между Романом Сафиуллиным и Павлом Котовым за последнюю олимпийскую лицензию.

«Сейчас там решается, кто поедет от нас четвертым на Олимпиаду. В рейтинге их совсем немного разделяет. У Котова мощная игра с задней линии, но не хватает атакующих средств. Впрочем, он выжал максимум вчера. Сафиуллин – талантливый и трудовой парень, но, к сожалению, он потерял много из-за травм», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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