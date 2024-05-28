Тарпищев о заочном соперничестве Сафиуллина и Котова: «На «Ролан Гаррос» решается, кто четвертым поедет от нас на Олимпиаду»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос ATP Роман Сафиуллин Павел Котов Теннис

Шамиль Тарпищев заявил, что на «Ролан Гаррос» идет борьба между Романом Сафиуллиным и Павлом Котовым за последнюю олимпийскую лицензию.

«Сейчас там решается, кто поедет от нас четвертым на Олимпиаду. В рейтинге их совсем немного разделяет. У Котова мощная игра с задней линии, но не хватает атакующих средств. Впрочем, он выжал максимум вчера. Сафиуллин – талантливый и трудовой парень, но, к сожалению, он потерял много из-за травм», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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14 комментариев
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Ответ Sincere
Никто не поедет)) не пустят из-за неучастия в КД
Конкретно Котова допустили бы без КД даже в обычной ситуации. Он подпадает под исключение для тех спортсменов, которые не играли в КД по объективным причинам, просто не проходили в состав. Он весь цикл олимпийский был 6-7, а то и дальше, российским игроком, причём в основном стоял вне первой сотни, прорыв этого года, откуда там КД. Что до нынешней ситуации, уверен просто, сыграют все лучшие российские и белорусские игроки, прошедшие по рейтингу, на КД закроют глаза.
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Никто не поедет)) не пустят из-за неучастия в КД
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Жалко что Карацева, что Сафиуллина. Вроде играют не так уж плохо (хоть и с ошибками при смэшах и пробивании в сетку), а результат отсутствует в последнее время на ТБШ.
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Ответ Матвей Суицидин
фантастикой будет повторение Сафиуллиным 1/4 Уима. так что в долгосрочной перспективе у Котова больше шансов обойти Сафа и поехать на ОИ
А разве отбор на ОИ не по рейтингу на конец РГ? Всегда именно так было. После РГ официальный отбор по рейтингу, дальше только замены. Из-за этого в 2004 чемпионка Уима Шарапова на ОИ не отобралась, т.к. после РГ была 6-й россиянкой в рейтинге после Мыскиной, Дементьевой, Кузнецовой, Петровой, Зарнаревой.
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Ответ deligy
А если действительно посмотреть рейтинг, то Котову надо еще два или даже три круга пройти для Олимпиады. Сложно.
3 круга Котову нужно пройти, т.е. до 1/4 дойти, чтобы обойти Сафиуллина. Сейчас в Live-рейтинге у Сафиуллина 1097 очков, у Котова 894, разница в 203. За выход в 1/8 дают 200 минус 50, которые уже получил за 2 круг, итого если пройдёт ещё 2 круга и выйдет в 1/8 будет 894 150=1044. Не хватает, надо ещё 1 круг проходить. Малореально. Котов в 1/4 РГ это фантастика ненаучная. Надеюсь, нигде не слажал.
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Ответ Nikolay P
3 круга Котову нужно пройти, т.е. до 1/4 дойти, чтобы обойти Сафиуллина. Сейчас в Live-рейтинге у Сафиуллина 1097 очков, у Котова 894, разница в 203. За выход в 1/8 дают 200 минус 50, которые уже получил за 2 круг, итого если пройдёт ещё 2 круга и выйдет в 1/8 будет 894 150=1044. Не хватает, надо ещё 1 круг проходить. Малореально. Котов в 1/4 РГ это фантастика ненаучная. Надеюсь, нигде не слажал.
фантастикой будет повторение Сафиуллиным 1/4 Уима. так что в долгосрочной перспективе у Котова больше шансов обойти Сафа и поехать на ОИ
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Сафиулин - травник, ему на грунте будет уныло
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Ответ deligy
А если действительно посмотреть рейтинг, то Котову надо еще два или даже три круга пройти для Олимпиады. Сложно.
А как это определяется?
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Ответ Sincere
Никто не поедет)) не пустят из-за неучастия в КД
Надежды девушек питают ...
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Ответ Sincere
Никто не поедет)) не пустят из-за неучастия в КД
вроде бы уже разрешили без участия в КД/КФ
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