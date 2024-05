Виталий Лалетин: «Возможно, Леван больше никогда не согласится бороться на левой руке. Но мне было бы интересно»

Армрестлер Виталий Лалетин оценил шансы на поединок с Леваном Сагинашвили.

1 июня россиянин Лалетин и поляк Камил Яблонски проведут матч на левых руках на турнире King of the Table 11 в Дубае. Грузин Сагинашвили ранее завоевал титул East vs West в супертяжелом весе на правой руке.

– Считаешь ли ты себя фаворитом в поединке против Левана Сагинашвили на левой руке?

– Ну, на левой руке поборолся бы. Насколько я знаю, она у него травмирована и он на ней не борется. Но побороться мне было бы интересно.

Не знаю, считаю себя фаворитом или не считаю... Сколько лет Леван на ней вообще не борется и не боролся. И он не хочет на ней бороться, поэтому просто-напросто говорить не о чем. Если он хотя бы с кем-то боролся бы, выигрывал – было бы другое дело. А он даже, возможно, не согласится никогда больше на левой руке бороться. Поэтому я ничего не считаю, даже не думал об этом, честно.

– Если, к примеру, завтра тебе предложат побороться с Леваном Сагинашвили, сколько тебе месяцев понадобится, чтобы подготовиться к этому армфайту?

– Я думаю, минимум месяцев восемь нужно мне на подготовку. Вот смотри, прошли сейчас в феврале соревнования, я поборолся с [Дейвом] Чаффи, пока я опять вошел в тренировочный процесс, потренировался. Сейчас я борюсь с Камилом – я опять за 10 дней перестаю тренироваться, потом 10 дней у меня отдых, плюс сами соревнования неделю. Вот, уже месяц почти выпадает.

Соответственно, уже перед [Артемом] Морозовым (проведет матч с Лалетиным 6 июля – Sports) я не успею потренироваться. После Морозова мне опять нужно отдохнуть. Это же все спады, подъемы, качели – они тебе не нужны совсем при хорошей подготовке. Поэтому нужно конкретно месяцев восемь просто-напросто готовиться, – ответил Лалетин.

