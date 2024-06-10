Мэр Парижа: «Я была ошеломлена, узнав, что Макрон решил распустить парламент. Это крайне тревожно перед Олимпиадой»

Мэр Парижа выразила беспокойство в связи с выборами во Франции перед Олимпиадой.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Как и многие, я была ошеломлена, узнав, что президент принял решение о роспуске [парламента].

Все же роспуск прямо перед Играми – это крайне тревожно», – заявила мэр Парижа Анн Идальго.

При этом она отметила, что верит в успешное проведение соревнований.

«Я считаю, что вся работа по подготовке к Играм и установке инфраструктуры уже позади. Нам остается лишь приветствовать гостей со всего мира и мы с радостью сделаем это как хозяева Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», – добавила Идальго.

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