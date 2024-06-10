Мэр Парижа: «Я была ошеломлена, узнав, что Макрон решил распустить парламент. Это крайне тревожно перед Олимпиадой»

Теги Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Анн Идальго Легкая атлетика

Мэр Парижа выразила беспокойство в связи с выборами во Франции перед Олимпиадой.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Как и многие, я была ошеломлена, узнав, что президент принял решение о роспуске [парламента].

Все же роспуск прямо перед Играми – это крайне тревожно», – заявила мэр Парижа Анн Идальго.

При этом она отметила, что верит в успешное проведение соревнований.

«Я считаю, что вся работа по подготовке к Играм и установке инфраструктуры уже позади. Нам остается лишь приветствовать гостей со всего мира и мы с радостью сделаем это как хозяева Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», – добавила Идальго.

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24 комментария
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Так отменяйте. Всё равно Сену не очистили (купаться нельзя), клопов не вытравили, крыс не выловили. Ну и это хорошо, что тревожно. Такие, как вы с Макроном и должны всегда тревожиться.
+7
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+7
А что случилось? Неужели было непонятно что всё к этому идёт с такой политикой? В Германии тоже самое.. Только Шольц зассал распускать парламент... Лузеры! О чём с с вами договариваться? 🤣
+7
-2
+5
Почему эта новость в футбольной и баскет ветках, если нет соответствующих тэгов даже?..
+9
-5
+4
Ответ Verhovn
У Макроновской бабы, член выпирает. Я раньше как-то об этом даже не думал, а потом, мне подсказали, и - ужас! Действительно так😄 Вот почему так далеко сидел наш лидер от этого... воздержусь пожалуй.. нетрадиционного..
Есть такое. При этом до сих пор находятся люди, которые наяривают на европку (и Францию в том числе) и считают её, типа, путеводной звездой. )
+3
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+3
Мбаппе уехал и пошло поехало
+3
-1
+2
Санкции куда-то не туда работают, видимо
+2
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+2
Ответ ta-tosha
Он все правильно сделал. Франции нужны перевыборы по гарячому, что бы максимально ослабить и убрать от власти фашистов Лет Пен внутри страны. Сейчас все партии максимально объединятся против ультра правых, это уже было много раз и с самой Марин, и с ее отцом. Макрон - вообще то красава принять такое решение. На Олимпиаду это никак не повлияет, Франция не диктаторская страна
Ле Пен, кстати, тут тоже риторикой разразилась, от которой не ожидал - против России. Нет у нас друзей на западе. Нужно это понять раз и навсегда.
+3
-1
+2
Ответ ta-tosha
Он все правильно сделал. Франции нужны перевыборы по гарячому, что бы максимально ослабить и убрать от власти фашистов Лет Пен внутри страны. Сейчас все партии максимально объединятся против ультра правых, это уже было много раз и с самой Марин, и с ее отцом. Макрон - вообще то красава принять такое решение. На Олимпиаду это никак не повлияет, Франция не диктаторская страна
Ему уже всё равно. Его не переизберут. Но, то, что он молодец? В чём он молодец? Что сосёт у Байдена? А так и есть.
+4
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+2
Ответ Фан Рубина
Так отменяйте. Всё равно Сену не очистили (купаться нельзя), клопов не вытравили, крыс не выловили. Ну и это хорошо, что тревожно. Такие, как вы с Макроном и должны всегда тревожиться.
У Макроновской бабы, член выпирает. Я раньше как-то об этом даже не думал, а потом, мне подсказали, и - ужас! Действительно так😄 Вот почему так далеко сидел наш лидер от этого... воздержусь пожалуй.. нетрадиционного..
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Ответ ta-tosha
Комментарий удален модератором
Почему ты ещё не на нуле? Куда смотрит цтк?
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Где связь парламента Франции и Олимпиады, сами же говорят спорт вне политики, или лукавят
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Почему эта новость в футбольной и баскет ветках, если нет соответствующих тэгов даже?..
Если не поставить "футбол", новость никто и не увидит, смысл тогда ее постить.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Это все конечно интересно и замечательно. Но где тут хоть одно слово про футбол, чтобы эта новость тут появилась? Или то что Макрон тусует с Мбаппе- это в любом случае повод для публикации?
Пост в Главных новостях. Олимпийские Игры.Выбирай любой вид. У меня в лёгкой атлетике. А Макарон и мэриха организаторы
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Ответ Чебурашка от Гены
Пост в Главных новостях. Олимпийские Игры.Выбирай любой вид. У меня в лёгкой атлетике. А Макарон и мэриха организаторы
Хз как это работает, я лишь ветку "Футбол " только открываю и смотрю)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Почему эта новость в футбольной и баскет ветках, если нет соответствующих тэгов даже?..
Спорц во всей красе
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О каком парламенте идет речь?
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Макрон срочно запустил выборы, потому что считает, что Олимпиада не принесёт действующей власти дополнительных политических очков. Он подозревает, что Олимпиада, наоборот, ещё глубже уронит рейтинг власти. Поэтому ему надо успеть до Олимпиады хоть какое-то представительство в парламенте получить.
Фактически, Макрон (со всей своей информированностью главы государства) ставит на ПРОВАЛ Олимпиады.
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Ответ ta-tosha
Ну да. Деньги у Путина берет, но полностью поддерживает передачу оружия и ввод армии. Классика развода деда
Комментарий удален модератором
Ответ Verhovn
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тут же есть слово "Олимпиада", я думаю эту новость нужно перенести с нашего политического на какой-нибудь спортивный сайт.
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