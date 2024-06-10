Александр Тихонов: «В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений»

Александр Тихонов объяснил, почему в России нужно транслировать Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы этим подчеркнем, что спорт в нашей стране уважают. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений, чтобы сравнить наши результаты.

Спорт высших достижений – украшение любой державы. Не сомневаюсь, что результаты наших спортсменов были бы выше. Убежден, что такого большого интереса без участия России Олимпийские игры не вызовут. Потому что без конкуренции неинтересно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше