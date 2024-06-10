Александр Тихонов: «В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений»

Теги Александр Тихонов телевидение Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс контент Биатлон

Александр Тихонов объяснил, почему в России нужно транслировать Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы этим подчеркнем, что спорт в нашей стране уважают. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений, чтобы сравнить наши результаты.

Спорт высших достижений – украшение любой державы. Не сомневаюсь, что результаты наших спортсменов были бы выше. Убежден, что такого большого интереса без участия России Олимпийские игры не вызовут. Потому что без конкуренции неинтересно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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11 комментариев
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Там ли денацификация проводится. Что за персонаж
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Что за лягушатники? Тихонов, сколько вам лет? Что за оскорбления по национальной принадлежности, с которой так борится президент?
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совок балбесовый
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Так называемые лягушатники на ОИ в Токио взяли десять золотых медалей, среди них в гандболе(мужчины и женщины), и волейболе (мужчины),в финале, кстати, обыграли сборную России. Или эти виды не спорт высших достижений? Из Тихонова старческая желчь потоком льётся, не остановить.
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-1
+2
Еще один понятыш из псевдоэлтиты,что за озверин они принимали в ссср , что став миллионерами и миллиардерами благодаря инвестициям зарубежных стран , стали их ненавидеть . Одна звезда из города на Неве , все лето резвилась на Лазурном побережье в 90 е .
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Как старику объяснить, что называть французов «лягушатниками» это нацизм? 🤔
С которым мы между прочим боремся 🙈
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Откуда выкопали этого старого и чёрствого "хлебного короля"?)))
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Флюгер уловил направление ветра
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Стара курва
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Прав старик, и так нечего смотреть одни сериалы🤷‍♀️‼️
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Ответ Sergio deMuerte
Там ли денацификация проводится. Что за персонаж
Где этот персонаж 🤔🤔🤔
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