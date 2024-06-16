Васильев об Олимпиаде-2024: «Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР»

Теги телевидение Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что ему неинтересны спортсмены, которые едут на ОИ-2024.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.

«Надо провести социальный опрос: насколько людям интересно смотреть Игры, где нет российских спортсменов? Стоит понять, важно ли это для людей. Потому что трансляция недешевая. Я не буду смотреть Олимпиаду. Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР (Олимпийского комитета России).

Стране нелегко, а они проигнорировали мнение олимпийского комитета. Нужно повышать патриотизм среди молодежи. Она очень здорово оторвалась от своей страны – всему виной глобализация. Нам ничего западного не нужно. Тем более если Запад не миролюбивый. Если нас там ненавидят, пытаются навредить, то зачем с ними общаться?

Надо проводить соревнования среди стран, которые лояльны не только к России, но и ко всему, что касается справедливости, честности и равноправия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

27 комментариев
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ОКР, это в смысле обсессивно-компульсивное расстройство?
Просто я хз, какие там идеи у олимпийского комитета России
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Помню, подходят ко мне с опросом – а не провести ли бессмысленные игры Брикс...а нет, вру, никто не спросил.
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Олимпийский комитет который против Олимпиады. Парадокс однако. Ну назвали бы АОКР тогда ("анти").
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Да много чего нам нужно западного, причем во всех отраслях.
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Смотри Евро-2024,все поймёшь.
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их там на специальных курсах учат лозунгами разговаривать?
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+9
мировое спортивное сообщество в трауре - васильев не будет смотреть олимпиаду
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На жесткой повестке Васильев.
Я с удовольствием буду смотреть игры и болеть за наших атлетов.
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А кому интересно, что тебе неинтересно?
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Мне неинтересно читать мнение старых никчёмных алкоголиков с манией величия
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А чего стране то нелегко?все про плану же
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ОКР против Олимпиады. Пчелы против меда
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с каких пор у людей спрашивают на что тратить наши деньги налогоплательщиков 🤡
+3
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+3
1. Смотреть Олимпийские игры без россиян намного менее интересно. Но на этой Олимпиаде россияне будут, причём наиболее смелые, поэтому с интересом всё нормально.
2. Что это за общая идея ОКР? Назло маме уши отморожу? Сделаем так, чтобы нашим спортсменам было хуже?
3. Полностью согласен, что надо повышать патриотизм среди молодёжи. Как это сделать? Рассказывать, что по нашей Конституции человек, его права и свободы - высшая ценность. Каждый человек. Поэтому поболеем на Олимпиаде за наших.
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нам ничего западного не нужно- интересно, он на какой машине ездит?
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Ты кто вообще тебя кто-то знает???? Стелька воовкмна
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Мне интересно.
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все ложили на твое мнение
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Ян который мельник.тв что на завтрак хаваешт???
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Из лояльных осталось совсем не много и им далеко не до олимпиад. в зимбабвэ жрать нечего.
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Путин о поездке на россиян олимпиаду: "Те из них, кто годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять это решение."
Васильев: "Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР"...
Т.е. что именно хотят спортсмены, определяет ОКР...
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