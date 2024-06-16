Васильев об Олимпиаде-2024: «Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР»
Дмитрий Васильев заявил, что ему неинтересны спортсмены, которые едут на ОИ-2024.
Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.
«Надо провести социальный опрос: насколько людям интересно смотреть Игры, где нет российских спортсменов? Стоит понять, важно ли это для людей. Потому что трансляция недешевая. Я не буду смотреть Олимпиаду. Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР (Олимпийского комитета России).
Стране нелегко, а они проигнорировали мнение олимпийского комитета. Нужно повышать патриотизм среди молодежи. Она очень здорово оторвалась от своей страны – всему виной глобализация. Нам ничего западного не нужно. Тем более если Запад не миролюбивый. Если нас там ненавидят, пытаются навредить, то зачем с ними общаться?
Надо проводить соревнования среди стран, которые лояльны не только к России, но и ко всему, что касается справедливости, честности и равноправия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?
Просто я хз, какие там идеи у олимпийского комитета России
Я с удовольствием буду смотреть игры и болеть за наших атлетов.
2. Что это за общая идея ОКР? Назло маме уши отморожу? Сделаем так, чтобы нашим спортсменам было хуже?
3. Полностью согласен, что надо повышать патриотизм среди молодёжи. Как это сделать? Рассказывать, что по нашей Конституции человек, его права и свободы - высшая ценность. Каждый человек. Поэтому поболеем на Олимпиаде за наших.
Васильев: "Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР"...
Т.е. что именно хотят спортсмены, определяет ОКР...