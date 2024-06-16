Васильев об Олимпиаде-2024: «Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР»

Дмитрий Васильев заявил, что ему неинтересны спортсмены, которые едут на ОИ-2024.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.

«Надо провести социальный опрос: насколько людям интересно смотреть Игры, где нет российских спортсменов? Стоит понять, важно ли это для людей. Потому что трансляция недешевая. Я не буду смотреть Олимпиаду. Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР (Олимпийского комитета России).

Стране нелегко, а они проигнорировали мнение олимпийского комитета. Нужно повышать патриотизм среди молодежи. Она очень здорово оторвалась от своей страны – всему виной глобализация. Нам ничего западного не нужно. Тем более если Запад не миролюбивый. Если нас там ненавидят, пытаются навредить, то зачем с ними общаться?

Надо проводить соревнования среди стран, которые лояльны не только к России, но и ко всему, что касается справедливости, честности и равноправия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?