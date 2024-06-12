Николай Валуев: «Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — депутаты невыездные давно»

Теги Николай Валуев Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Легкая атлетика

Николай Валуев заявил, что не поедет в Париж на Олимпийские игры-2024.

«Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — мы (депутаты) невыездные давно.

Ехать никуда не собираюсь, потому что считаю, что Россия лучше всех западных стран.

Россия — Родина наша! У нас люди лучше», — сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. 

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15 комментариев
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Кто тебя туда пустит? - Не поедет он...
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Добил Макрона) а тот так ждал Колю в Париже)
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А если поискать? Недвижка, детишки, отпуска там сям?
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Бредит депутат...
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Кто тебя там ждет?
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Как там нет наших спортсменов? Писали же, что около 50 российских спортсменов не предали себя и свою мечту и примут участие в Олимпиаде. Депутат не следит за новостями? Ну а делить людей на сорта, говорить, что где-то люди лучше, где-то хуже - не знаю даже как это называется.
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Боишься что последние 🧠🧠🧠 стрясут если будут беспорядки
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То есть около 50 спортсменов (а то и больше) это не наши, да? Если это не деление на сорт "гнилой" и "спелый", то что же это? Все "наши" на играх КИРПИЧЕЙ выступают.
Макрон даже нижнюю палату распустил, а тут такой кидок. Нет, надо в отставку уходить, французы такого ему не простят.
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Если таких как Валуев, Роднина, Журова изолировать, то люди, станут ещё лучше.
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Ответ tankist232
А че плохого то считать своих лучше, он же не говорит других истреблять, я тоже считаю что наши самые лучшие
Че плохого то? Ну вот это вот почитай.
НАЦИЗМ, -а; м. Политическое течение, в основе которого лежит идеология физического, психологического и интеллектуального превосходства одной нации, одного народа над всеми остальными и этим оправдывающая необходимость применения репрессивных мер (политических, экономических и т.п.) по отношению к остальной части человечества.
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Дикарство какое-то. Впрочем, кувалда давно вне сортов.
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невыездные Фетисов и Роднина не дадут соврать
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Ответ Пнин
Че плохого то? Ну вот это вот почитай. НАЦИЗМ, -а; м. Политическое течение, в основе которого лежит идеология физического, психологического и интеллектуального превосходства одной нации, одного народа над всеми остальными и этим оправдывающая необходимость применения репрессивных мер (политических, экономических и т.п.) по отношению к остальной части человечества.
Комментарий удален модератором
Ответ tankist232
Комментарий удален модератором
А такая мысль, что никто не лучше и не хуже, все равны - в голову не приходила?
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Ответ Пнин
А такая мысль, что никто не лучше и не хуже, все равны - в голову не приходила?
Нет, надо всегда за своих быть, вы уже бесите толерантные наши
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