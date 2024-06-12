Николай Валуев: «Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — депутаты невыездные давно»
Николай Валуев заявил, что не поедет в Париж на Олимпийские игры-2024.
«Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — мы (депутаты) невыездные давно.
Ехать никуда не собираюсь, потому что считаю, что Россия лучше всех западных стран.
Россия — Родина наша! У нас люди лучше», — сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.
Макрон даже нижнюю палату распустил, а тут такой кидок. Нет, надо в отставку уходить, французы такого ему не простят.
НАЦИЗМ, -а; м. Политическое течение, в основе которого лежит идеология физического, психологического и интеллектуального превосходства одной нации, одного народа над всеми остальными и этим оправдывающая необходимость применения репрессивных мер (политических, экономических и т.п.) по отношению к остальной части человечества.