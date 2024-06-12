Михаил Дегтярев: «Желаю российским спортсменам успеха на Играх БРИКС. Будем вместе прославлять Россию на спортивных состязаниях разного уровня»

Теги Михаил Дегтярев ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Дегтярев пожелал российской команде добиться успеха на Играх БРИКС.

Соревнования торжественно откроются сегодня в Казани. 

Министр спорта России посетил деревню спортсменов на Играх БРИКС, а также пообщался с атлетами. 

«Кроме наших атлетов хочу поблагодарить тренеров, весь технический персонал, наших врачей. Уверен, будет победа, и мы будем вместе прославлять Россию на спортивных состязаниях самого разного уровня.

Желаю вам добиться успеха, я уверен, все у вас получится, и в завершении хочу вам пожелать веры, надежды и любви. Это от души идет, и любовь к России, и спорт нас объединяют», – сказал Михаил Дегтярев. 

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4 комментария
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Состязания самого маразмного уровня.
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Разного уровня водокачки
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БРИКС - Быстро Распилим (на) Изи Казенные Средствá.
+2
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а там кроме российских какие еще будут ???
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