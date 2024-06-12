Михаил Дегтярев: «Желаю российским спортсменам успеха на Играх БРИКС. Будем вместе прославлять Россию на спортивных состязаниях разного уровня»

Дегтярев пожелал российской команде добиться успеха на Играх БРИКС.

Соревнования торжественно откроются сегодня в Казани.

Министр спорта России посетил деревню спортсменов на Играх БРИКС, а также пообщался с атлетами.

«Кроме наших атлетов хочу поблагодарить тренеров, весь технический персонал, наших врачей. Уверен, будет победа, и мы будем вместе прославлять Россию на спортивных состязаниях самого разного уровня.

Желаю вам добиться успеха, я уверен, все у вас получится, и в завершении хочу вам пожелать веры, надежды и любви. Это от души идет, и любовь к России, и спорт нас объединяют», – сказал Михаил Дегтярев.