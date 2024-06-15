У штаб-квартиры МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде

Теги МОК сборная Израиля Париж-2024 Политика Легкая атлетика

У штаба МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде.

О бессрочной акции против участия сборной Израиля в Играх в Париже у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне рассказал президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.

«После громкой позавчерашней акции, вчера и сегодня вокруг штаб квартиры МОК проходит бессрочный пикет с баннерами, требующими не допустить сборную Израиля (к Олимпийским играм).

Был краткосрочный митинг у входа в Международный олимпийский комитет – этот пикет будет продолжаться до тех пор, пока МОК не откажется от своих двойных стандартов и все-таки примет санкции по отношению к стране апартеида – геноцида, то есть к Израилю», – сказал Ниязов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Запустили тараканов в Европу(
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий