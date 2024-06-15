У штаб-квартиры МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде
У штаба МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде.
О бессрочной акции против участия сборной Израиля в Играх в Париже у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне рассказал президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.
«После громкой позавчерашней акции, вчера и сегодня вокруг штаб квартиры МОК проходит бессрочный пикет с баннерами, требующими не допустить сборную Израиля (к Олимпийским играм).
Был краткосрочный митинг у входа в Международный олимпийский комитет – этот пикет будет продолжаться до тех пор, пока МОК не откажется от своих двойных стандартов и все-таки примет санкции по отношению к стране апартеида – геноцида, то есть к Израилю», – сказал Ниязов.