У штаб-квартиры МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде

У штаба МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде.

О бессрочной акции против участия сборной Израиля в Играх в у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета ( ) в швейцарской Лозанне рассказал президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.

«После громкой позавчерашней акции, вчера и сегодня вокруг штаб квартиры МОК проходит бессрочный пикет с баннерами, требующими не допустить сборную Израиля (к Олимпийским играм).

Был краткосрочный митинг у входа в Международный олимпийский комитет – этот пикет будет продолжаться до тех пор, пока МОК не откажется от своих двойных стандартов и все-таки примет санкции по отношению к стране апартеида – геноцида, то есть к Израилю», – сказал Ниязов.