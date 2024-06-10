Томас Бах считает, что выборы во Франции не повлияют на Олимпиаду: «Не вижу признаков того, что единство рухнет незадолго до открытия Игр»

Теги Томас Бах Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Фехтование

Томас Бах считает, что внеочередные выборы во Франции не повлияют на Олимпиаду.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Проведение выборов – привычное дело для Франции. Они сделают это еще раз, появится новое правительство и все поддержат Олимпийские игры.

Я не вижу никаких признаков того, что это единство рухнет незадолго до открытия Игр», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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23 комментария
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Ответ Александр Скворцов
Олимпиады были, есть и будут! ОИ это праздники большого спорта!
были 20 лет назад
+22
-1
+21
Ответ darkdyp15
Черт побери, когда они уже там все замерзнут … обещали же по ТВ
А когда уже Россия рухнет под нажимом санкций из ада с долларом по 500?
+26
-7
+19
А я надеюсь, что это "единство" рухнет) Проводить выборы накануне ОИ - это, конечно, блестящая идея, просто гениальная. Итогом выборов будут недовольны все - а значит, французы и "французы" займутся любимым делом - митингами, забастовками и так далее))
+19
-2
+17
Единство то рухнуло)
Но к Олимпиаде это ни какого отношения не имеет, да.
+19
-3
+16
Французы по достоинству оценили политику Макрона. Верной дорогой идёт, главное не сворачивать, Бах поддержит!
+13
-2
+11
Ответ Владислав Рыбалко
Зачем желать им плохого?
Ничего личного, просто бизнес. Или, думаешь, они нам хорошего желают, отправляя оружие и инструкторов?
+11
-1
+10
Партия Макрона не прошла в европарламент.

>Проиграл выборы в парламент
>Распустил после этого парламент

Демократия по-европейски
+6
-2
+4
чем они там думают, проводя выборы перед столь крупным мировым спортивным мероприятием? Они разве не в курсе, что могут учинить их местные жители? а как же ежегодная французская традиция устраивать погромы по любому поводу?
+4
-1
+3
Ответ Александр Скворцов
Олимпиады были, есть и будут! ОИ это праздники большого спорта!
Были когда-то, лет так 15. И тогда и перестал смотреть
+4
-1
+3
Ответ Владислав Рыбалко
Зачем желать им плохого?
А разве это плохое? Митинги, забастовки, красочные пиротехнические представления и битьё витрин - это национальная забава Франции, они это любят))
+4
-1
+3
Ответ Oliver Kromwel
Ну вообще кто бы что ни говорил, но Макрон поступил корректно. Народ высказался против проводимой им политики, а он не стал цепляться посиневшими пальцами за власть, а ещё и досрочные выборы объявил. У нас такое невозможно априори
Слова Макрон и корректно никак не могут быть в одном предложении )))
+6
-3
+3
Завезенные леваками дикари не умеют пользоваться ручкой и ставить галочки, вот и результат🤔
+2
0
+2
Он хотел сказать, что очевидно единство рухнет, но с олимпиадой он успеет проскочить
+2
0
+2
...и мысленно добавил: "Да помогут нам святые Вован и Лексус"
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Ну да, это ж надо сочетать боление за Реал, Ювентус, Тоттенхем с надеждами, что европейцы, включая любимых игроков, сгинут. И после этого волкозайцы втирают дичь
вероятно сарказм
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