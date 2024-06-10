Томас Бах считает, что выборы во Франции не повлияют на Олимпиаду: «Не вижу признаков того, что единство рухнет незадолго до открытия Игр»

Томас Бах считает, что внеочередные выборы во Франции не повлияют на Олимпиаду.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Проведение выборов – привычное дело для Франции. Они сделают это еще раз, появится новое правительство и все поддержат Олимпийские игры.

Я не вижу никаких признаков того, что это единство рухнет незадолго до открытия Игр», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.