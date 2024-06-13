Министр спорта Татарстана: «С точки зрения инфраструктуры Казань хоть завтра готова провести Олимпийские игры, у нас огромнейшее спортивное наследие»

Министр спорта Татарстана заявил, что Казань могла бы принять Олимпийские игры.

С 12 по 23 июня в Казани проходят Игры БРИКС.

«В Татарстане для себя мы ставим задачу довести число занимающихся спортом людей до 75%, достаточно щепетильно к этому относимся. У нас сейчас 63%. Сейчас зарплата тренеров‑преподавателей в Казани 53 тысячи рублей, это неплохой средний заработок. Работают 140 федераций по видам спорта, в регионе закреплено 35 видов спорта, где мы стараемся доминировать.

957 спортсменов из Татарстана включены в сборную России, эта цифра ежегодно растет. В прошлом году завоевано ими 965 медалей, больше одной на человека в среднем. Более тысячи спортсменов получают ежемесячную стипендию, как и тренеры, в бюджете на это у нас предусмотрено около 80 млн рублей, это важный мотивационный фактор. Тренерам мы платим 50% от стипендии спортсменов.

С точки зрения инфраструктуры Казань хоть завтра готова провести Олимпийские игры, у нас огромнейшее спортивное наследие. В республике около 12 тысяч спортивных сооружений, многие из которых уникальные.

В проекте несколько титульных объектов. Проектируем центр фехтования, это совместный проект с федерацией. Построим пять центров по настольному теннису, это полностью финансирует федерация. Проектируем центр фигурного катания имени Алины Загитовой, она отдает свое имя, сама будет там практиковать», – сказал Владимир Леонов.