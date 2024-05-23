Цыпленков о переносе матча с Гаспарини: «Буду решать вопрос с тазобедренным суставом. Я даже не вышел на те веса, с которыми вышел на Ларратта»

Теги Армрестлинг Денис Цыпленков Девон Ларратт Эрмес Гаспарини Экстрим

Армрестлер Денис Цыпленков объяснил, почему перенес матч с Эрмесом Гаспарини.

Встреча россиянина и итальянца планировалась 1 июня на турнире King of the Table в Дубае. Но в мае Цыпленков сообщил о возможной операции по замене тазобедренного сустава.

– Какой план наметили?

– Куча врачей. Сейчас уже договорился – еще какие-то процедуры. Все-таки друзья разделились на два лагеря: операция, не операция – попытаться посмотреть, что там на самом деле. Даже если операция – [планы] в конце лета сделать.

Звучит не очень. Ну а что, надо настраиваться и делать, если что. А так, поездок много в первой половине лета – все отъезжу и параллельно буду решать вопрос с тазобедренным.

– После замены когда планируете стартовать?

– Блин, знаешь, тут, оказывается, не все так просто, как говорят «через три дня ты будешь уже скакать». Варианты разные возможны, потому что я тяжелый. Как он приживется – непонятно. В любом случае месяц, может, даже с костылем ходить – это однозначно. <...>

На самом деле, я прекрасно понимал, что на Гаспарини надо больше, чем есть на данный момент. Опять же, это ситуация не из-за тазобедренного сустава в том числе случилась. Анализы были плохие в том числе. И уже месяц прошел, пока мы это все восстановили.

Еще непонятно, сейчас буду повторно сдавать анализы. Будем смотреть, как там дела обстоят после уже всех витаминов, которые мне прописали. Так-то чувствую себя лучше намного, но анализы покажут. Там же еще куча всего остального не было.

Конечно, на тренировку приходишь, а у тебя сил нет тренироваться. То, что я даже вот не вышел на те веса, с которыми я на Ларратта вышел (в ноябре Цыпленков уступил канадцу в матче за титул East vs West в супертяжелом весе – Sports). То есть мне нужно было еще. А планы были больше, чем на Ларратта поднять.

С ребятами [на тренировках] борюсь – понятно, примерно у кого какой уровень. И когда ты с ними на равных борешься, проигрываешь, конечно, куда там лезть? Смысла нет, – ответил Цыпленков.

В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?

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1 комментарий
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Денис после ковида так и не может поправить здоровье, то одно, то другое. Жаль что так и не получилось выйти на свой уровень.
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