Татьяна Минина о недопуске на Олимпиаду: «Внутри опустошение. Все»

Тхэквондистка Татьяна Минина заявила об опустошении после недопуска на Олимпиаду.

Мининой 27 лет, она серебряный призер Токио-2020 и трехкратный призер чемпионатов мира. Сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских тхэквондистов до Игр-2024 в Париже.

«По поводу информации, что все тхэквондисты не допущены на Олимпиаду в Париж… Внутри опустошение. Все.

Спасибо за поддержку и теплые слова! Переживем!» – написала Минина в телеграм‑канале.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?