Татьяна Минина о недопуске на Олимпиаду: «Внутри опустошение. Все»

Теги сборная России жен тхэквондо Париж-2024 Татьяна Минина (Кудашова) Единоборства

Тхэквондистка Татьяна Минина заявила об опустошении после недопуска на Олимпиаду.

Мининой 27 лет, она серебряный призер Токио-2020 и трехкратный призер чемпионатов мира. Сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских тхэквондистов до Игр-2024 в Париже.

«По поводу информации, что все тхэквондисты не допущены на Олимпиаду в Париж… Внутри опустошение. Все.

Спасибо за поддержку и теплые слова! Переживем!» – написала Минина в телеграм‑канале.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

30 комментариев
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Было время, когда работающие дееспособные предприятия закрывались и люди оставались без работы вообще, с семьями и детьми. Вот это было опустошение. А все эти специалисты худо-бедно пристроены, найдут где ногами помахать. БРИКС им в помощь, ветер дружбы в спину.
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Разве она не сотрудник МинОбороны ?
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Отношение настоящего спортсмена, а не флюгера.
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Ответ Никита Володин
Надеюсь знает, кому сказать за это «спасибо»
А кому надо сказать? Можешь подробно?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Разве она не сотрудник МинОбороны ?
Военнослужащая. Поэтому и отказ.
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Так это ж ожидаемо было.
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Татьяна - ты красотка и сильный человек! Уверен, что жизнь расставит все по своим местам
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Нигде прямо не указано, какое отношение Минина имеет к силовым структурам, но учитывая, что в 2022 она участвовала в чемпионате военнослужащих, делаем вывод - крякает, как утка, значит утка. И к кому претензии?
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Ответ Omega-2
Комментарий скрыт
Это ты станный
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Ответ VuNePonimaete
А что случилось?
на украине мобилизация приключилась
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тхэквондисты, задайте вопрос дзюдоисту, что за ##### происходит!😂😂😂
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Прикольно, актриса Пожарская в Отеле всем с вертухи раздавала.
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Ответ mj23.net
Но про это Коновалов ничего не скажет) У него все просто. Дурачки пловцы отказались сами. Конечно же, динамовец Колесников имел бы шанс попасть. А на самом деле и неважно, динамовец ты или нет. Всю сборку вот тут просто не допустили.
а вчера 14 человек получили разрешение, и?
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Ответ стоун
а вчера 14 человек получили разрешение, и?
Ужас, целых 14 и отцепили кучу реальных претендентов. Никаких шансов попасть не было у пловцов, про которых Коновалов ныл. Они все изначально были забанены.
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Ответ VVUBWD
А кому надо сказать? Можешь подробно?
Ленину, конечно. По последним новостям из эвонариума он всё создал.
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