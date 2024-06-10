Журова о российских спортсменах в Париже-2024: «Когда едешь сам по себе, да еще с выдуманной страной, вообще непонятно, кто будем им помогать»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Светлана Журова высказалась о российских спортсменах на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Во-первых, я не знаю, кто вообще едет, и никто не знает. Потому что одно дело получить лицензию, а другое оказаться на самой Олимпиаде. Совет, как вести себя крайне сложно давать, потому что, когда была организована делегация, например, в составе которой я ездила, а когда едешь сам по себе, да еще с выдуманной страной, вообще непонятно, кто будем им помогать.

Поэтому тут все будет исключительно на их ответственности и спортсмен должен понимать, что помимо выступления, он должен решать организационные моменты, которые обычно за него решали другие люди», – рассказала депутат Госдумы.

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2 комментария
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так сам по себе или с выдуманной страной?
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кто будем им помогать» --- в чём?
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