Журова о выборах во Франции перед Олимпиадой: «Французские коллеги-парламентарии в свое время отмечали, что хотели бы нашего спокойствия»

Светлана Журова рассказала, как выборы во Франции могут навредить Олимпиаде.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Если говорить, что Олимпиада не должна зависеть от политики, то выборы никак не способны повлиять на ее проведение. Но Франция всегда находится в состоянии выборов. Помню, что французские коллеги-парламентарии, которые к нам в свое время приезжали, отмечали, что хотели бы нашего спокойствия, потому что так было бы больше толку.

Неудобство может возникнуть, если результаты выборов спровоцируют волнения в стране. Потребуется помощь полиции, им и так необходимо обеспечивать безопасность во время Олимпиады, а на фоне протестов это будет еще сложнее. Забастовки и демонстрации на Олимпиаде – это угроза безопасности, они могут навредить логистике и передвижению спортсменов и гостей Игр.

К тому же не исключено, что найдутся те, кто захотят использовать Олимпиаду в своих корыстных политических целях, они могут спровоцировать беспорядки», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.