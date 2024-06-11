Журова о выборах во Франции перед Олимпиадой: «Французские коллеги-парламентарии в свое время отмечали, что хотели бы нашего спокойствия»

Теги Светлана Журова Государственная дума Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова рассказала, как выборы во Франции могут навредить Олимпиаде.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Если говорить, что Олимпиада не должна зависеть от политики, то выборы никак не способны повлиять на ее проведение. Но Франция всегда находится в состоянии выборов. Помню, что французские коллеги-парламентарии, которые к нам в свое время приезжали, отмечали, что хотели бы нашего спокойствия, потому что так было бы больше толку.

Неудобство может возникнуть, если результаты выборов спровоцируют волнения в стране. Потребуется помощь полиции, им и так необходимо обеспечивать безопасность во время Олимпиады, а на фоне протестов это будет еще сложнее. Забастовки и демонстрации на Олимпиаде – это угроза безопасности, они могут навредить логистике и передвижению спортсменов и гостей Игр.

К тому же не исключено, что найдутся те, кто захотят использовать Олимпиаду в своих корыстных политических целях, они могут спровоцировать беспорядки», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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16 комментариев
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Конечно они хотят вашего спокойствия, ведь без вас они там замерзают, голодают, и вообще с голодухи вступают в однополые браки😂😂😂
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Вот куда лезет эта тётка? Всю жизнь по кругу бегала, а сейчас о политике рассуждает. Смех, да и только.
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Ну да, это мечта политиков - выборы вообще поотменять и спокойно себе творить все, что хочет. Ради народного блага, разумеется.
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Они даже не стесняются. конечно французские политиканы тоже хотели бы дорваться до кормушки на 30 лет кряду
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Ответ Bashibuzuck
Конечно они хотят вашего спокойствия, ведь без вас они там замерзают, голодают, и вообще с голодухи вступают в однополые браки😂😂😂
В Белгороде все спокойно. Морле, Лимож и Париж хотят Белгородского спокойствия.
+8
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+7
Они хотели бы, но французы там вам не тут. Прокатили партию своего президента на европейских выборах - прокатят и на своих. А не назначил бы досрочные выборы - была бы буча, во время олимпиады. Демократия.
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Только вы к понятию "парламент" не имеете никакого отношения. Скорее - ячейка лагерной администрации.
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вот у нас тишь да гладь....как на кладбище..а если кто побуянить вздумает...туда...где тишь и гладь
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Помню, что французские коллеги-парламентарии, которые к нам в свое время приезжали, отмечали, что хотели бы нашего спокойствия, потому что так было бы больше толку.

И никаких волнений - все спокойно, как болото в лесу.
Никаких врагов, зато и никаких друзей.
Лодки - как скамейки, мы давно уже на берегу.
Видишь, у нас в городке у всех все о’кей.
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почему в россии толку нету от "спокойствия"?
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Ну так на то и демократия, что президент САМ УХОДИТ ☝️
Ему видимо деток пристраивать не надо
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Французы на европейских выборах припомнили Макрону и его партии пенсионную реформу... Там зарплата депутата европарламента 20 тыс. евро в месяц - макроновские партийцы повылетали со своих мест, на очереди на вылет макроновцы во французском парламенте, а затем и сам Макрон...
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Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент.

Лошары! У нас в отдельных регионах Единая Россия ровно в 10 раз больше голосов получала!
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"французские коллеги, которые к нам в свое время приезжали, отмечали, что хотели бы нашего спокойствия, потому что так было бы больше толку"

Здесь Журова абсолютно права, для любого политика- чиновника такой народ, как российский - подарок небес. Делай с ним что угодно, он слова против не скажет. Максимум - на колени под окнами могут встать.
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