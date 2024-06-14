На Игры БРИКС продано более 80 процентов билетов

Теги Спорт-Экспресс Игры БРИКС Водные виды

На Игры БРИКС продали свыше 80 процентов билетов.

Организаторы турнира сообщили, что «на все виды спорта продано более 80 процентов билетов, а на некоторые – все».

Турнир проходит в Казани с 12 по 23 июня. Цены на билеты составляют 100-200 рублей.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

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3 комментария
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Неплохо,и цены похожие как на ОИ в Париже.
Только там не в рублях,а в евро.
Странные эти бездуховные иностранцы,платят в 100 раз больше чтобы посмотреть какой-то любительский турнир.
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Ответ Винсент Вега
Не представляю, как нужно себя ненавидеть, чтобы покупать билеты на эти игры фрикс)
а мне кажется их в подарок дарят всякие руководители, начальники и прочие, ну типо подарок на международное мероприятие
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