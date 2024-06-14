На Игры БРИКС продано более 80 процентов билетов
На Игры БРИКС продали свыше 80 процентов билетов.
Организаторы турнира сообщили, что «на все виды спорта продано более 80 процентов билетов, а на некоторые – все».
Турнир проходит в Казани с 12 по 23 июня. Цены на билеты составляют 100-200 рублей.
Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть
Только там не в рублях,а в евро.
Странные эти бездуховные иностранцы,платят в 100 раз больше чтобы посмотреть какой-то любительский турнир.