Валуев о россиянах на ОИ-2024: «Никто не гарантирует, что атлетам не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны»
Николай Валуев назвал риски для россиян, участвующих в Олимпиаде-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь.
Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО. Пусть будут к этому готовы», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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