Валуев о россиянах на ОИ-2024: «Никто не гарантирует, что атлетам не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны»

Теги Николай Валуев Олимпийская сборная России Париж-2024 Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев назвал риски для россиян, участвующих в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь.

Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО. Пусть будут к этому готовы», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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9 комментариев
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Тупой дятел
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Если бы Коля послушал хотя бы звонок пранкеров Баху, то был бы в курсе, что никто в МОК не собирается заставлять россиян подписывать даже документы о негативном отношении к боевым действиям. Ради их же безопасности по возвращении в РФ
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говорящая каменная башка
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Отрицание войны и непризнание своей страны совершенно разные вещи, не надо спекулировать, господин депутат.
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Никто не гарантирует что шарообразная сфера на плечах Валуева заполненная, а не полая.
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