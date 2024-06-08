Валуев о россиянах на ОИ-2024: «Никто не гарантирует, что атлетам не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны»

Николай Валуев назвал риски для россиян, участвующих в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь.

Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО. Пусть будут к этому готовы», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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