Тихонов об Играх БРИКС: «Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится»

Теги Александр Тихонов синхронное плавание спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России (синхронное плавание) Ангелина Мельникова Игры БРИКС Лейла Васильева Биатлон

Александр Тихонов отметил высокий уровень конкуренции на Играх БРИКС.

Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

«Я посмотрел синхронное плавание того и другого пола, спортивную гимнастику. Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится.

Некоторые товарищи сетуют на недостаток конкуренции, но какая может быть конкуренция с Россией в синхронном плавании. Со стороны кого? В спортивной гимнастике даже олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не смогла выиграть (в личном многоборье – Sports). Юное дарование (Лейла Васильева – Sports) заняла первое место. Это здорово.

Считаю, нам не надо обращать внимание на то, что говорят злопыхатели. Если бы мы готовили все регионы, то могли бы и российские Олимпийские игры провести. Надо чтобы ресурсы, которые направлялись на развитие спорта, доходили до места.

Сейчас я нахожусь в городе Ишиме Тюменской области. Мы были на открытии турнира по самбо. В зале не протолкнуться и все занятия бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Синхронное плавание
Мужчины, произвольная программа

1. Александр Мальцев (Россия) – 211,6542

очень серьезная конкуренция
+33
0
+33
Да уж, синхронное плавание это самый конкурентный вид спорта. Смотри дальше.
+12
-1
+11
- Что это за неизвестный индус?
- Полегче, это конкурент
+12
-1
+11
Вижу по лицам спортсменов, что им нравится» --- Деньги даром - это любому понравится. Трусы намочил - бронзовая медаль по плаванию
+9
0
+9
По лицам) Там все на серьезных щах ходят?
+6
0
+6
Ну да, ЦСКА или Зениту наверное тоже было бы интересно сыграть вместо Лиги чемпионов с какими-нибудь клубами второго дивизиона Монголии
+5
0
+5
Ответ Александр Александров
Синхронное плавание Мужчины, произвольная программа 1. Александр Мальцев (Россия) – 211,6542 очень серьезная конкуренция
Самое сложное - конкурировать с самим собой))
+4
0
+4
Ахахахахаха!!!!
+5
-1
+4
Сказочный...
+3
0
+3
"Льстецы, льстецы, старайтесь соблюдать и в подлости осанку благородства." (с) "нашевсё". Но эти Пушкина не читают, да и вообще ничего, после букваря.
+3
0
+3
Сказочный трепач.
+2
0
+2
На любых соревнованиях может быть серьезная конкуренция, даже на первенстве города.
А может и на ОИ ее не быть, если 1,2,3 спортсмена или команды на голову сильнее остальных.
Все зависит от состава участников.
Очевидно, что на этих играх конкуренция - редкий случай, потому что сильные спортсмены не приехали.
Эти игры вообще не про спорт, а про понты и пропаганду((
Честнее было устроить внутреннюю открытую Спартакиаду и приглашать только достойных спортсменов из других стран.
+4
-2
+2
Шляпа какая-то
+1
0
+1
Я прочёл это в его глазах. Прочёл в глазах?? Ну тогда всё просто прекрасно!!!
+2
-1
+1
" Ох уж мне эти сказки, ох уж мне эти сказочники..." ( М/ф" Падал прошлогодний снег)
+1
0
+1
ну так соревнуйтесь у себя чего вы все ноете что вас не пускают никуда
+1
0
+1
:DDD
+1
0
+1
«…того и другого пола…»???
0
0
0
И еще вопрос, до какого именно места должны доходить ресурсы?
0
0
0
Старый тролль.
0
0
0
В думе тоже видно конкуренция серьезная.
0
0
0
Это точно были лица, а не "пиво с раками" ?
0
0
0
Что он там мог разглядеть через гранёный стакан?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий