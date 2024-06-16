Тихонов об Играх БРИКС: «Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится»

Александр Тихонов отметил высокий уровень конкуренции на Играх БРИКС.

Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

«Я посмотрел синхронное плавание того и другого пола, спортивную гимнастику. Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится.

Некоторые товарищи сетуют на недостаток конкуренции, но какая может быть конкуренция с Россией в синхронном плавании. Со стороны кого? В спортивной гимнастике даже олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не смогла выиграть (в личном многоборье – Sports). Юное дарование (Лейла Васильева – Sports) заняла первое место. Это здорово.

Считаю, нам не надо обращать внимание на то, что говорят злопыхатели. Если бы мы готовили все регионы, то могли бы и российские Олимпийские игры провести. Надо чтобы ресурсы, которые направлялись на развитие спорта, доходили до места.

Сейчас я нахожусь в городе Ишиме Тюменской области. Мы были на открытии турнира по самбо. В зале не протолкнуться и все занятия бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть