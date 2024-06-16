Тихонов об Играх БРИКС: «Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится»
Александр Тихонов отметил высокий уровень конкуренции на Играх БРИКС.
Соревнования в Казани завершатся 23 июня.
«Я посмотрел синхронное плавание того и другого пола, спортивную гимнастику. Конкуренция очень серьезная. Вижу по лицам спортсменов, что им нравится.
Некоторые товарищи сетуют на недостаток конкуренции, но какая может быть конкуренция с Россией в синхронном плавании. Со стороны кого? В спортивной гимнастике даже олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не смогла выиграть (в личном многоборье – Sports). Юное дарование (Лейла Васильева – Sports) заняла первое место. Это здорово.
Считаю, нам не надо обращать внимание на то, что говорят злопыхатели. Если бы мы готовили все регионы, то могли бы и российские Олимпийские игры провести. Надо чтобы ресурсы, которые направлялись на развитие спорта, доходили до места.
Сейчас я нахожусь в городе Ишиме Тюменской области. Мы были на открытии турнира по самбо. В зале не протолкнуться и все занятия бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
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Мужчины, произвольная программа
1. Александр Мальцев (Россия) – 211,6542
очень серьезная конкуренция
- Полегче, это конкурент
А может и на ОИ ее не быть, если 1,2,3 спортсмена или команды на голову сильнее остальных.
Все зависит от состава участников.
Очевидно, что на этих играх конкуренция - редкий случай, потому что сильные спортсмены не приехали.
Эти игры вообще не про спорт, а про понты и пропаганду((
Честнее было устроить внутреннюю открытую Спартакиаду и приглашать только достойных спортсменов из других стран.