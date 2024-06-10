Михаил Мамиашвили: «Игры БРИКС начинались с трех видов спорта. Сегодня их 27, пять тысяч участников – конечно, это престижно»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Игры БРИКС Борьба

Михаил Мамиашвили назвал Игры БРИКС престижным турниром.

«Мы проводим мероприятия, которые дают возможность по доброй воле собраться и продемонстрировать свое мастерство.

Параллельно у них есть возможность проявить радушие, открытость и доброжелательность. Ни больше, ни меньше. Естественно, не исключается и техническая сторона – соревновательный процесс.

Игры БРИКС начинались с трех видов спорта. Сегодня их 27, пять тысяч участников. Конечно, это престижно, а самое главное, это происходит на лучших площадках Казани.

Игры традиционно демонстрируют блестящие возможности по разным комплексным видам спорта, начиная от плавания, тенниса, фехтования и борьбы, заканчивая игровыми видами», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани. 

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