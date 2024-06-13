Министр спорта Татарстана: «Потратили порядка 4 миллиардов рублей на реконструкцию спортивных объектов к Играм БРИКС»

Теги Владимир Леонов Матч ТВ деньги Игры БРИКС Легкая атлетика

На реконструкцию объектов к Играм БРИКС потратили 4 миллиарда рублей.

Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Проекту Игр БРИКС нет и года, начиналось все с 12 видов спорта, а сейчас 27. Мы обновили всю инфраструктуру, открыли кредитную линию, потратили порядка четырех миллиардов рублей на реконструкцию спортивных объектов к Играм БРИКС. Центральный легкоатлетический стадион был отремонтирован впервые с Универсиады.

Большая сборная России, команда Беларуси, делегации из Индии и Китая. «Матч ТВ» – наши партнеры, они тоже вкладывают свои ресурсы: 36 часов на основном канале, 90 – на холдинге. Будет много интервью и стартов.

Для нас спорт – приоритет, мы выбрали тренд на развитие здорового тела и здорового духа. Для этого в Татарстане созданы одни из лучших условий в стране. Будем двигаться вперед», – сказал Леонов.

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4 комментария
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А их смотреть хоть кто то будет?
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Ответ Silkanter
А их смотреть хоть кто то будет?
Главное-ж, потратить
+3
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Ответ Silkanter
А их смотреть хоть кто то будет?
Конечно!!! Сегодня на работу пришел, все обсуждают открытие, все смотрели. Как только поступила информация, что наши выиграли техническую программу в синхронном плавании, начальник разрыдался от умиления, сказал, чтобы все прекратили работать и начали смотреть игры БРИКС, телевизор вот нам поставил
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"Для нас спорт – приоритет, мы выбрали тренд на развитие здорового тела и здорового духа."
Говорит как дышит, ну вы поняли
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