Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано»

На Игры БРИКС в Казани продали около 60 тысяч билетов.

Об этом сообщил министра спорта Татарстана Владимир Леонов.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.

«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано.

В город уже начали приезжать делегации иностранных спортсменов.

Процентов, наверное, на 98-99 мы готовы. Завтра делаем финальный объезд всей инфраструктуры, практически все объекты», – сказал Леонов.

Он добавил, что всего на Играх БРИКС ожидается около 5 тысяч участников.