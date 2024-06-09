Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано»

Теги Владимир Леонов ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

На Игры БРИКС в Казани продали около 60 тысяч билетов.

Об этом сообщил министра спорта Татарстана Владимир Леонов.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.

«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано.

В город уже начали приезжать делегации иностранных спортсменов.

Процентов, наверное, на 98-99 мы готовы. Завтра делаем финальный объезд всей инфраструктуры, практически все объекты», – сказал Леонов.

Он добавил, что всего на Играх БРИКС ожидается около 5 тысяч участников. 

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