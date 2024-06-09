Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано»
На Игры БРИКС в Казани продали около 60 тысяч билетов.
Об этом сообщил министра спорта Татарстана Владимир Леонов.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.
«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано.
В город уже начали приезжать делегации иностранных спортсменов.
Процентов, наверное, на 98-99 мы готовы. Завтра делаем финальный объезд всей инфраструктуры, практически все объекты», – сказал Леонов.
Он добавил, что всего на Играх БРИКС ожидается около 5 тысяч участников.